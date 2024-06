A vítima de Votuporanga, que acreditou ter arrematado um carro pelo site fake do ‘Pestana Leilões’ teve prejuízo de mais de R$ 16 mil

publicado em 28/06/2024

O golpe resultou em um prejuízo de R$ 16.905 mil para a vítima, que acreditou ter arrematado um carro pelo portal virtual falso (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Em uma sentença proferida recentemente, o juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, Vinícius Castrequini Bufulin, condenou uma dupla por envolvimento em um esquema de fraude relacionado a um falso site de leilão de veículos. O golpe resultou em um prejuízo de R$ 16.905 mil para a vítima, que acreditou ter arrematado um carro pelo portal virtual "Pestana Leilões".

De acordo com a sentença, a materialidade e a autoria dos fatos foram comprovadas por diversos documentos, incluindo o boletim de ocorrência, comprovante de transferência bancária lesiva à vítima, documentos extraídos do site fraudulento, e a identificação dos beneficiários das transferências. A.S.A., titular da conta receptora do valor, foi identificada como participante ativa do golpe, assim como R.N.S., que recebeu parte do produto do crime.

A vítima explicou que, após arrematar o veículo e efetuar o pagamento, manteve contato com os golpistas por meio do WhatsApp. A fraude só foi descoberta quando os criminosos solicitaram mais dinheiro, o que a levantou suspeitas e a fez investigar, bem como registrar um boletim de ocorrência.

A.S.A. confirmou na fase policial que os valores foram creditados em sua conta e transferidos conforme orientações de um amigo, que era falecido. Ela confessou a fraude com os demais beneficiários dos valores, incluso R.N.S.. Em Juízo, porém, ela não compareceu.

R.N.S., por sua vez, inicialmente alegou ter emprestado sua conta bancária a um primo que estava em dívida com pensão alimentícia. No entanto, ele posteriormente confessou participação no golpe.

A movimentação bancária analisada revelou transações incomuns, com o recebimento rápido e a retirada dos valores indevidos, confirmando a participação dos réus no esquema fraudulento. A estratégia de utilizar contas de terceiros, falecidos na época dos interrogatórios, evidenciou na investigação a intenção de evitar a responsabilização penal.

A.S.A. foi condenada a um ano e dois meses de reclusão e 11 dias-multa, com a pena de reclusão substituída por prestação pecuniária de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade. R.N.S. recebeu a sentença de um ano de reclusão e 10 dias-multa, também com a pena substituída por prestação pecuniária de um salário-mínimo e serviços à comunidade.