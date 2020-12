Apenas serviços essenciais vão funcionar dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro

publicado em 23/12/2020

Comércio de Votuporanga terá que fechar novamente as suas portas entre o Natal e o Ano Novo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga confirmou ontem, em nota ao A Cidade, que irá seguir as determinações do estado quanto às medidas mais rígidas de contenção ao avanço do coronavírus. Sendo assim, o município entrará na fase vermelha do Plano SP nos dias 25, 26 e 27 e, depois, nos 1, 2 e 3 de janeiro, onde apenas serviços essenciais poderão funcionar.

Com isso, o atendimento presencial está proibido em lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados.

De acordo com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, as lojas atenderão até às 18h; e no dia 31 de dezembro, das 9h às 16 horas.

Outras cidades

No mesmo dia, prefeitos de várias cidades do estado se manifestaram contrários a medida e disseram que não iriam seguir as determinações. O exemplo mais próximo veio de Meridiano (a 22km de Votuporanga), onde o prefeito, Maicon Fabiano de Oliveira (Podemos), divulgou um comunicado nas redes sociais da Prefeitura informando que o comércio funcionará normalmente.

“Informamos que em reunião com o Prefeito Municipal, ficou decidido que o Município de Meridiano não vai aderir as ‘medidas restritivas específicas’ contra o Covid-19 conforme a fase vermelha”, diz o comunicado.

Já em Fernandópolis, o prefeito André Pessuto (DEM), seguiu a mesma linha de João Dado (PSD) e determinou o cumprimento das ordens estaduais no município.

ACV

Em nota, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) disse que recebeu com preocupação a decisão do Governo Estadual quanto ao retorno à fase vermelha neste Natal e Ano Novo.