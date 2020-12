Comerciantes, colaboradores e clientes, no entanto, devem seguir as normas de proteção contra a Covid-19, como o uso de máscaras

publicado em 23/12/2020

Comércio de Votuporanga segue aberto hoje até as 16h para as compras de Natal (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O comércio de Votuporanga ficará aberto nesta quinta-feira (24) até às 16h para atender os consumidores que deixaram as compras de Natal para última hora. Comerciantes, colaboradores e clientes, no entanto, devem seguir as normas de proteção contra a Covid-19, como a utilização de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social.

Por conta do Decreto Estadual, o comércio ficará fechado nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro, funcionando apenas os serviços caracterizados como essenciais. Nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, as lojas atenderão até às 18h; e no dia 31 de dezembro, das 9h às 16h.

"A data é uma das mais importantes para o calendário de vendas. Depois de um ano de desafios, o período é essencial para a recuperação econômica, além de contribuir na geração de emprego e renda", destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.

