Anote Aí

publicado em 11/02/2020

Padre Silvio: impossível negar o seu carisma junto à comunidade católica

DEMQuem passou para um cafezinho, ontem, na redação, foi o vereador Rodrigo Beleza e o seu fiel escudeiro Dimas, da Converd. Eles estão assumindo o diretório do DEM em Votuporanga e tem como principal candidato do partido o próprio Rodrigo Beleza.TrunfoRodrigo Beleza está entre os mais cotados para ser candidato ao Executivo. Nas rodas políticas o nome dele é lembrado como um vice ideal. Contudo, Rodrigo tem pretensões mais altas. Se continuar este “lenga-lenga”, com o grupão embolando o meio de campo e sem saber quem será o candidato a prefeito, o Rodrigo topa concorrer ao cargo.ArgumentosPara alguns políticos, o vereador Rodrigo Beleza é um nome para o futuro. Ele faz um bom mandato como vereador e já demonstrou que gosta da política. A sua indicação para vice, comentada hoje nos meios políticos já é dando asas para um voo mais alto. Ele pensa agora.O presidenteO DEM de Votuporanga está em boas mãos e reúne um grupo experiente, agregando novas lideranças ao partido e mantendo nomes que já estavam na legenda, como o vice-prefeito Renato Martins e o ex-presidente Oscar Guarizzo. O novo presidente é o Dimas, da Converd.O padrinhoEsse novo Democratas de Votuporanga avistou-se no último sábado com o vice-governador Rodrigo Garcia que esteve na região. A nova liderança do partido na cidade foi apresentada ao presidente estadual que aprovou as mudanças e o fortalecimento da legenda na cidade.DobradinhaDe uma coisa todo mundo tem certeza: o DEM de Votuporanga faz dobradinha com o PSDB, assim como acontece na maioria das cidades do interior. Resta saber qual é o nome que será o candidato a prefeito. Por enquanto, continua sendo o de Junior Marão.FutebolMais do que nunca, o CAV vai precisar do maior apoio da sua torcida para o jogo de amanhã, diante do Monte Azul, na Arena “Plínio Marin”. É o grito de superação. Agora serão dois jogos em casa, além do Monte Azul, tem o São Bernardo no próximo domingo. Se passar pelos dois, o CAV pode até voltar na brigar pela classificação. Ufa!Novo ânimoPara aqueles que acompanham o dia a dia do CAV, o time já suspira uma nova fase com o esquema de trabalho do novo treinador Júnior Rocha. O clima é de otimismo e só falta o resultado que pode aparecer nos próximos jogos. Essa é a expectativa no clube.ObrasO conceituado empresário Antonio Brito Figueiredo, da Cantóia Figueiredo, já admite que assume a obra de iluminação da Arena “Plínio Marin”. Ele desfruta de muita credibilidade nos serviços que executa. Daí o refrão: “se o Toninho Figueiredo assumir a iluminação, sai nesse ano”.Meio a meioJá nos bastidores há comentários de que existe uma proposta da Prefeitura que pode emperrar o início das obras de iluminação. Consta que a diretoria do CAV estaria sendo “convidada” a bancar o custo de um dos lados da iluminação do campo, ou seja, “vamos rachar as despesas”. Eu, hein!CarismaImpossível negar o carisma que tem o padre Silvio Roberto dos Santos junto à comunidade católica de Votuporanga. Convidado a celebrar a missa noturna, de domingo passado, pelos 25 anos de fundação da Paróquia Senhor Bom Jesus, o templo religioso tornou-se pequeno para acomodar o número de fiéis que compareceram.HomíliaPe. Silvio lembrou o trabalho de instalação da Paróquia Senhor Bom Jesus. Uma verdadeira ação de pioneirismo do sacerdote. Ele recordou que quando chegou a Votuporanga, a comunidade, por influência dos frades capuchinhos, só frequentava a Matriz Nossa Sra. Aparecida.PioneirismoCoube, então, a ele a missão de levar a igreja mais próxima dos moradores de bairros, como a Santa Luzia, Paineiras e Bairro Pozzobon (Paróquia Santa Joana), entre outros. Ao recordar a sua passagem pioneira, na missão de expandir o território paroquial, o Pe. Silvio, sempre lembrava nomes de pessoas que testemunharam (e o ajudaram) naquele trabalho.De saída:O PT de Votuporanga lança candidatura própria na próxima sexta-feira Mas faz segredo quanto ao nome do candidato.