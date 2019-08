Anote Aí

publicado em 11/08/2019

BastidoresTendo como pano de fundo o compromisso de ajudar a Santa Casa e aproveitando o chamado para o show de Gustavo Mioto, gente de expressão na política local “trocou figurinhas” na frente do palco, enquanto o artista não entrava em cena, na última quarta-feira, no Assary.EleiçãoO centro das atenções era o ex-prefeito Junior Marão, que nunca diz que é candidato. E também não descarta. Na roda, o empresário e articulador político Valmir Dornelas, matreiro em questões políticas, ditava os rumos que as candidaturas podem tomar. De uma coisa ele se esquiva sempre: “eu não tenho pretensões”. Com esse argumento ele fala de todo mundo.RenatãoOutro que pintou no pedaço foi o vice-prefeito Renatão Martins. Este faz cena de que não quer nada com nada, mas no fundo mesmo dizem que ele está de “plantão”. Se passar arreado, ele monta. Nos últimos dias Renatão voltou a frequentar o gabinete e tem gente que aposta que, se convidado, ele continua vice do Dado.Celso PenhaPresença frequente nas rodas políticas, o presidente da Fundação Educacional, Celso Penha Vasconcelos, começa a ser cogitado como eventual nome para compor chapas para a Prefeitura. O seu nome voltou à tona após receber o título de Cidadão na Câmara Municipal. Ele ri e diz que não tem pretensões, mas nos bastidores o nome dele é lembrado.Os vicesEngraçado que alguns eventuais pretendentes à Prefeitura são lembrados também como “um bom vice”. Dois desses nomes estão na Câmara Municipal: Rodrigo Beleza e Daniel David. Outro nome apontado para a formação de chapa é o atual provedor da Santa Casa, Luiz Torrinha. Como se vê, a chapa está esquentando.40 anosMudando de assunto, discretamente a rádio CIDADE FM comemorou no dia 8 de agosto os seus 40 anos de atividades. Inaugurada em 1979 por um grupo de empresários, liderados pelo radialista Jota Pereira, entrou no ar a então “Rádio 8 de Agosto”, instalada na rua São Paulo, na praça central.MudançasA antiga “Rádio 8 de Agosto” mudou de dono nos anos 80 e passou a ser Rádio Cidade em 1984 por iniciativa do radialista Luiz Rivoiro para adaptar a uma nova realidade da emissora passando a adotar o slogan: “A rádio dos Novos Tempos”.TransformaçãoHoje atuando na faixa da Frequência Modelada, fruto do processo de migração, a Cidade FM continua ocupando o seu espaço na comunidade com a presença marcante no segmento do jornalismo, no esporte e na música. “Se a vida começa aos 40”, como reza um dito popular, pode se dizer que a Cidade FM está nascendo para um novo tempo.Bicada tucanaO deputado Carlão Pignatari (PSDB) entrou num fogo cruzado na política de Rio Preto. Ele admitiu dar respaldo a um grupo dissidente do PL para assumir o comando do PSDB daquela cidade. A imprensa divulgou que o encontro foi no aeroporto de Rio Preto e na presença do presidente do PSDB paulista Marco Vinholi. O caldeirão tucano ferveu por lá.Eu, hein!Com a repercussão negativa, o presidente do PSDB estadual Marco Vinholi pulou fora. “Ressalto que não tem nenhum fundamento que grupos estariam assumindo o partido na cidade. Contamos com uma direção com a total confiança da direção estadual, sob a presidência de Manoel Gonçalves (presidente do PSDB em Rio Preto)”. Vinholi deve ter dito baixinho: “esse Carlão enfia a gente em cada canoa”.Bateram a carteiraAquela nota do “Anote Aí” comentando a sessão solene da Câmara, quando o vereador Antonio Carlos Francisco, no seu discurso, lembrou que ele e o Celso Penha foram roubados em Madri, teve um esclarecimento. Tanto o Celso quanto o Antonio Carlos comentaram a nota: quem ficou sem a carteira, na estação do metrô, foi o dr. Antonio Carlos Francisco e não o Celso como foi noticiado.Pega ladrãoMais os dois não se intimidaram e saíram no encalço do ladrão. Com a força do Celso e a estratégia do dr. Francisco, o ladrão foi cercado por eles. Mas a carteira já não estava com o “dito cujo”. É que um rouba e passa para o outro correr. Depois tiveram um outro transtorno: não conseguiram registrar a ocorrência na Espanha. Mas aí já é uma outra passagem.De saída:O CAV não ganhou nenhum jogo da Copa Paulista até agora. Mas, se vencer hoje em Mirassol, pode se classificar. Dá pra entender esse campeonato?