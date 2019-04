Anote Aí

publicado em 06/04/2019

Visita

Quem passou na redação do A Cidade na tarde de ontem foi o ex-deputado Renato Simões (PT), que visita a região para alguns compromissos políticos. Em conversa com a reportagem (que pode ser conferida na página 3), ele criticou a reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional.





‘Desgoverno’

Na visão de Simões, o atual mandato do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na verdade é um “desgoverno”. O ex-parlamentar não poupou críticas ao chefe da nação. Para ele, a reforma da Previdência é a destruição do sistema público de previdência social.





Companheiros

Na retaguarda do ex-legislador estavam a presidente do Diretório local do partido, Rosa Maria Chiquetto e os membros da sigla no município José Roberto Garcia, o Beto, e Murilo Rodella (secretário do Diretório).





Lula

Por falar em PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso pela Operação Lava Jato desde abril do ano passado em Curitiba, prestou depoimento na Polícia Federal na manhã de ontem.





Silêncio

O ex-presidente ficou em silencio. “Ninguém é obrigado a depor sobre um processo sigiloso, sobre documentos ocultos. E é isso que a defesa está buscando, a defesa está buscando exercer um direito, o direito de ter acesso a uma investigação antes que o ex-presidente venha prestar depoimentos”, afirmou o Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, ao sair da PF.





Guedes

Se por um lado o pessoal do PT é contra a reforma, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem o projeto e a redução da máquina pública no 18º Fórum Empresarial do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), realizado na cidade de Campos do Jordão-SP. Guedes foi aplaudido pelos empresários presentes ao evento.





Prioritário

Conforme noticiou a Agência Brasil, segundo o ministro, a reforma da Previdência é tema prioritário do governo federal. “O modelo econômico é ruim, se esgotou. Temos que reformar. O diagnóstico é esse. Em torno disso, costuramos o nosso programa”, apontou.





Descontrole

Ainda de acordo com o ministro, desde o regime militar, o governo lida com o descontrole de gastos, o que resultou no déficit do sistema previdenciário público.





Redução

Na opinião do ministro, é necessária a redução da intervenção do Estado na economia. “Hoje, é melhor o empresário ir à Brasília pedir algo, do que mergulhar na competição”, falou. “A economia com muita intervenção do Estado perde a dinâmica de crescimento, corrompe as práticas”, acrescentou.





Manifestação

Os ex-funcionários do Laranjão seguem se mobilizando para tentar receber o quanto antes seus direitos trabalhistas. Na tarde de ontem, em São José do Rio Preto, foi realizada uma manifestação para cobrar a rede de supermercados.





Deputado

Os organizadores da manifestação ontem em Rio Preto contavam com a presença de um deputado que “abraçou a causa” dos trabalhadores. Como não poderia ser diferente, os ex-funcionários estão revoltadíssimos com toda a situação.





Na cidade