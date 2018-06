Anote Aí

publicado em 12/06/2018

Clima da Copa

Há três dias do início da Copa do Mundo, por mais chamadas atrativas dos grandes órgãos de imprensa, com rádio e TV anunciando o evento, ainda percebe-se o torcedor brasileiro tímido em relação ao maior acontecimento esportivo. E não há nada relacionado ao time. Este se apresenta bastante competitivo. Mas, falta entusiasmo do povo. Isto é o que se ouve pelas ruas.





Comércio

Em Votuporanga os comerciantes ainda estão otimistas, conforme consulta feita ontem pela reportagem deste jornal. Para quem trabalha com material esportivo, especialmente camisa “verde amarela” há registro de aquecimento nas vendas.





Devagar

Há exatos quatro anos, a Copa foi no Brasil e houve um otimismo até exagerado. Porém , em Copas anteriores haviam mais “verde amarelo” nos carros com bandeirinhas distribuídas pelos postos de combustíveis e nas ruas, nas vitrines de lojas. Isso diminuiu consideravelmente neste ano. Podem observar.





De Fernandópolis

O campus de Fernandópolis, da Universidade Brasil, está sob suspeita de descumprimento de normas do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior). Consta que o Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento administrativo para acompanhar apuração de denúncia.





Passando a limpo

Para averiguar se há existência de irregularidades nas regras do Fies, o Ministério Público Federal enviou ofício com pedido de providências ao Ministério da Educação (MEC), em Brasília. O pedido foi encaminhado pelo procurador da República Carlos Alberto dos Rios Junior.





Até no Ratinho

Preocupado com o baixo desempenho nas pesquisas de intenção de votos, o atual governador de SP, Márcio França (PSB), pré-candidato ao mesmo cargo que ocupa, ele não perde a oportunidade de se aparecer para o público. Sexta-feira passada, ele foi no programa do Ratinho, no SBT. Dia desses, esteve também no Datena, na Band.





Recursos

Partidários do governador em pré-campanha eleitoral, sustentam que o seu maior adversário é o mais completo desconhecimento do eleitorado. Ninguém sabe quem é o tal de Márcio França (PSB). Daí ele tem aproveitado programas de televisão de audiência popular.





Rodrigo

Prestes a ser anunciado como pré-candidato a vice governador na chapa de João Dória (PSDB), partidários bem próximos do governador Márcio França, tem dito que o negócio não é bem assim. A tendência, segundo eles, é Rodrigo Garcia (DEM) assumir candidatura de vice de Márcio França. Será?





Deu na Veja

A coluna Radar desta semana destaca a seguinte nota: “Pelo visto , o Brasil viverá fortes emoções dentro de algumas semanas (e não será em razão da Copa). É dado como certo, por uma cabeça coroada do STF, que Raquel Dodge fará a terceira denúncia contra Michel Temer”.





E mais

“Os indícios no inquérito dos portos são muitos contundentes e vêm de longa data. A Lava-Jato descobriu, por exemplo, que o coronel Lima, suposto operador de Temer, fez um empréstimo de 700.000 dólares à Argeplan ainda na década de 90. No papel , ele só virou dono da empresa em 2011.”





Em baixa

A mais recente pesquisa de avaliação do governo, divulgada no domingo passado, coloca o presidente Temer no pior patamar desde os tempos da redemocratização do país. Ele aparece com números acima de 80% de rejeição.





Saideira:

Mais do que qualquer torcedor brasileiro, o presidente Temer, por certo, não vê a hora da bola rolar na Copa do Mundo. É bom tirar a política da discussão popular e falar de futebol. Se tudo der como todo brasileiro deseja, Temer poderá receber a seleção Campeã do Mundo e ser fotografado ao lado dos “heróis” brasileiros. Quem sabe isso pode melhorar o seu prestígio.