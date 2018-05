Anote Aí

publicado em 20/05/2018

Doria

Louva-se o trabalho do PSDB local no ato de recepção do pré-candidato ao governo de SP, João Dória. O deputado Carlão ressaltou o empenho da sua equipe na organização do evento. Auditório lotado, muita gente da região, faixas e cartazes, tudo pronto para receber o astro da noite, como se recomenda nessas ocasiões.









Aliás,

Pré-campanha é só no nome, enquanto não chega o prazo da convenção partidária. O que se viu sexta-feira em Votuporanga foi um mega-evento político. No palco, dezenas de lideranças políticas, como o ministro da Ciências, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, Cauê Macris, presidente da Assembleia, deputados e lideranças tucanas de alta plumagem.









Deputados

Além deles, estavam no palco os deputados tucanos Ricardo Trípoli, Floriano Pesaro, Gilmar Gimenes, Eleuzes de Paiva (PSD), que é vice-prefeito de Rio Preto e pré-candidato a deputado federal.









Pratas da casa

De Votuporanga dividiram o palco com o deputado Carlão Pignatari o ex-prefeito Junior Marão (o primeiro a discursar), o prefeito João Dado e seu vice Renatão, o presidente da Câmara Osmair Ferrari e os vereadores Rodrigo Beleza e Vilmar da Farmácia.









O discurso

Todos os oradores convidados a falar procuraram ser sucintos em seus pronunciamentos, reservando o tempo para o discurso de Doria. Este desceu do palco e discursou andando pelo corredor central no meio da plateia. Incontáveis os flashes disparados em sua direção e o selfies na sua passagem pelo público.

Trabalho

O seu discurso foi alicerçado na história da sua vida. Falou da infância pobre e dos desafios da família. Lembrou passagens de dificuldades com a sua mãe e seus irmãos. Insistiu sempre que venceu pelo trabalho.









Alfinetadas

Ao discorrer sobre o trabalho, Doria disparou “alfinetadas” no ex-presidente Lula e Dilma, ao lembrar que foi provocado por eles como “coxinha”. Num ponto Dória convenceu: tem um bom discurso; é um show-man como comunicador.









Dado

Quando se questionava se o prefeito deveria participar do ato, já que o seu partido, o Solidariedade, está aliado ao candidato Márcio França, Dado foi para o palco e com direito a discurso. Esqueceu o lado partidário, saudou o candidato tucano e fez as vezes de anfitrião, como prefeito da cidade.









Semeghini

Muito aplaudido quando citado o seu nome, no próprio discurso de João Doria, o ex-deputado federal Júlio Semeghini mostrou que detém muito prestígio político na cidade. Aliás, na sua entrada no auditório Júlio foi o mais cumprimentado pessoalmente, entre os políticos visitantes. Ele comprovou que tem o seu reduto em Votuporanga.





Bastidores

Nas rodas políticas que se formavam nas imediações do auditório do Sindicato Rural, aguardando a chegada de João Doria, era dado como certo o nome do deputado Ricardo Trípoli como o mais cotado para ser o candidato ao Senado na chapa de Geraldo Alckmin.





Plano A

Doria respondeu inúmeras vezes para a imprensa de que não tem plano B entre os tucanos. O comentário de boca em boca era de que se nas próximas pesquisas de intenção de voto Alckmin continuar patinando entre 5 a 8%, ele poderia ser trocado na corrida presidencial justamente por João Dória.





Sem mudanças

Neste caso, ainda segundo as especulações de bastidores, Alckmin seria convidado para disputar o Senado, onde teria eleição garantida, segundo os tucanos. Doria, no entanto, descartou qualquer possibilidade. O que está decidido é o que está em curso e ponto final.





O vice

Já quem será o vice-governador na chapa de João Dória é dado como certo o nome do deputado federal da região Rodrigo Garcia (DEM). E já tem até data para o anúncio: será no dia 25 de maio, sexta-feira próxima.









A data