Anote Aí

publicado em 15/04/2018

Visita

O ex-presidente do PT Nacional, Rui Falcão, esteve em Votuporanga ontem. Ele falou com a imprensa e participou de um encontro no Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Em visita ao A Cidade, a liderança falou sobre todo o cenário político brasileiro atual, principalmente em relação à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permanece preso em Curitiba.









Opinião

Na visão de Rui, o Brasil passou por um momento de muito progresso nos governos de Lula e Dilma Roussef, então “resolveram tirar a Dilma sem ela cometer nenhum crime, dizendo que tudo iria melhorar, mas, na verdade, o que nós temos hoje é um saldo muito negativo para o país”.









Números

Entre os pontos negativos elencados pelo ex-presidente do PT estão números revelados pelo IBGE, que apontam que 14 milhões de pessoas estão no limite da pobreza extrema. Há ainda quase esse número de desempregados no país. “A gente vê que na verdade as coisas pioraram”.









Votuporanga

Rui destacou que Votuporanga pode ser usada como exemplo das melhorias realizadas pelos governos Lula e Dilma, já que o município conquistou muitas realizações nesses períodos. “O crescimento que a cidade teve se deve ao esforço, à população, aos empreendedores, mas, sobretudo, por conta dos recursos federais que vieram para cá”.

Reclamação

A liderança do PT, que é jornalista e pré-candidato a deputado federal, contou que percorre diversas cidades e em todos os lugares que passa ouve reclamações dos prefeitos sobre a falta de recursos e de não conseguirem arrecadar. “É preciso colocar o país onde ele já esteve”.









Manifestações

Ontem, dia que marcou um mês do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e seu motorista, Anderson Pedro Gomes, ações em diversas cidades do mundo lembraram a ativista dos direitos humanos e seu funcionário. Também foram feitas cobranças às autoridades sobre o esclarecimento do crime.









Mortes

Marielle e Anderson foram mortos a tiros no último dia 14 de março, no bairro carioca do Estácio, quando saíam de um evento do qual Marielle tinha participado, “Jovens negras movendo as estruturas”. Dias antes de ser morta, ela denunciou em suas redes uma ação violenta dos oficiais do 41º Batalhão da Polícia Militar em Acari.









Multa

Justiça do Estado do Paraná fixou multa de R$ 500 mil por dia aos movimentos sociais que ocupam o entorno da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde está preso o ex-presidente Lula. A decisão é de anteontem e deve ser cumprida imediatamente.









Descumprimento

Segundo o despacho da 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba, os manifestantes, pró e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão descumprindo uma ordem liminar do último dia 8, que determinava que os réus não impedissem o trânsito de pessoas na área e que não fossem montados acampamentos e estruturas semelhantes nas proximidades da PF.









Contente

Em discurso na noite de anteontem durante a entrega da revitalização da avenida de acesso aos bairros Cidade Jardim I e II, o prefeito João Dado demonstrou estar contente com as recentes parcerias público-privadas que aconteceram no município. Ele citou duas que beneficiam a educação do município.









Educação