Anote Aí

publicado em 18/07/2017

Obras

O prefeito João Dado pode retardar o início das obras de revitalização da parte de cima da rua Amazonas por conta das festividades de aniversário da cidade. Quem acompanhou as obras anteriores da rua Amazonas sabe perfeitamente dos transtornos causados com as valas abertas no meio da rua. Não custa nada esperar passar o desfile.





Será que sai?

Os comerciantes que serão beneficiados com as obras de revitalização da parte de cima da rua Amazonas e Santa Catarina ainda estão incrédulos. Apesar do anúncio do prefeito que aquelas obras começam em 30 dias, ainda existe uma certa desconfiança. E tudo isso faz sentido em vista de tantas vezes que foram anunciadas e até aberta licitação sem aparecer interessados.





Rua São Paulo

Outra obra prometida várias vezes na administração passada e retrasada foi o estacionamento central na rua São Paulo. Foram feitos estudos e apresentados projetos para os comerciantes. A meta era suprir a falta de vagas de estacionamento na parte central da cidade. Contudo, até agora o projeto não saiu do papel. O Dado diz que vai retomar o assunto.