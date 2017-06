Anote Aí

publicado em 13/06/2017

Show no Assary

O poder de mobilização do clube com os seus associados (e convidados) impressiona. Nem o frio da noite de sábado conseguiu conter a euforia do pessoal do Assary. O show com Rick & Giovani seguiu a linha de sucesso do espetáculo e do público.





Em alta

Num momento que os clubes recreativos de todo o Brasil atravessam uma fase de decadência, o Assary mostra a surpreendente força de aceitação popular. As suas promoções têm sido marcadas por extraordinários sucessos. E que venha outras boas atrações como a de sábado passado.





O modelo

A marca registrada de show no Assary é infalível. Mesas vendidas antecipadamente, com perfeito serviço de bar e garçons atenciosos no atendimento. Num outro setor há espaços para quem prefere ingressos individuais a um custo popular. Essa tem sido a receita dos grandes espetáculos musicais nas noitadas do Assary.