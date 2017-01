Anote Aí

publicado em 12/01/2017

Mão Amiga

Segue o impasse na Comunidade Mão Amiga. Ontem, internos da entidade entraram em contato com o A Cidade e informaram sobre o protesto que foi marcado, mas que não aconteceu na Secretaria Municipal de Direitos Humanos.





Cancelado

De acordo com eles, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, conversou com o presidente da Comunidade para que o protesto não acontecesse, então a iniciativa foi cancelada. No entanto, os internos seguem bastante insatisfeitos com possíveis mudanças na instituição.





Sem cortes

O secretário Emerson Pereira já havia afirmado que não haverá cortes por parte da Prefeitura em relação à Comunidade Mão Amiga. Ele explicou que nada está definido em termos de mudanças na entidade.