A cidade também começou 2024 com a confirmação de mais um caso de Dengue do tipo 3; ações de prevenção são intensificadas

publicado em 18/01/2024

Depois de registrar mais de 1 mil casos de Dengue em 2023 a cidade confirma agora dois casos positivos de Chikungunya em 2024 (Foto: Assembleia de MG)

Franclin Duarte

Depois de registrar mais de 1 mil casos de Dengue em 2023 (1.040 para ser mais exato), Votuporanga entra em 2024 em alerta também contra outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti: a Chikungunya. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, dois votuporanguenses foram diagnosticados neste ano com o vírus, o que levou a Prefeitura a intensificar as ações de prevenção em toda a cidade.

Chikungunya é uma doença febril causada por um vírus caracterizada por dores fortes, especialmente nas articulações. Os sintomas duram até sete dias e são muito similares com os da dengue, porém há algumas diferenças perigosas, uma delas é que durante o trabalho de parto de gestantes com chikungunya, pode ocorrer a transmissão da mãe para o filho (transmissão vertical), que costuma provocar infecção neonatal grave.

Alguns sintomas da Chikungunya duram em torno de duas semanas, contudo, as dores articulares podem permanecer por vários meses. Casos de morte são muito raros, mas a doença, em virtude da persistência da dor, afeta bastante a qualidade de vida do paciente.

Dengue 3

Além dos casos de Chikungunya, a cidade também começou 2024 com a confirmação de mais um caso de Dengue do tipo 3 (variante rara do vírus e que pode apresentar sintomas mais graves). De acordo com a Secretaria da Saúde, a paciente é uma mulher, de 53 anos, moradora da Zona Sul, que está com sintomas comuns da dengue. Ela está em acompanhamento ambulatorial e seu estado de saúde é considerado estável.

Com o novo registro, Votuporanga chega ao total de 12 casos já confirmados da variante tipo 3 da Dengue. O primeiro foi detectado em uma mulher, de 34 anos, no dia 1º de novembro do ano passado e desde então acendeu um sinal de alerta para novas epidemias na cidade.

Prevenção

Diante do risco de epidemia, a Prefeitura intensificou os trabalhos de prevenção. Hoje, por exemplo, haverá pulverização ambiental no Jardim Alvorada, nas proximidades da região do Assary Clube de Campo.

O trabalho foi iniciado ontem e será repetido amanhã, sempre das 18h30 às 21h. A iniciativa tem como objetivo fazer o controle efetivo e interrupção da transmissão das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A população receberá, através do carro de som, instruções como deixar portas e janelas abertas para que a névoa (fumaça) entre e a ação seja eficaz, sendo muito importante proteger frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.