Município não está na lista inicial das cidades que receberão o imunizante, mas Secretaria da Saúde busca reverter esse quadro

publicado em 25/01/2024

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, disse que já solicitou a vacina contra a dengue para o Ministério da Saúde (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, solicitou ao Ministério da Saúde que destine parte das doses da vacina contra a dengue que já chegaram ao Brasil para o município. A cidade não está na lista prioritária do SUS (Sistema Único de Saúde) para receber o imunizante, mas os técnicos da pasta tentam reverter isso diante do atual cenário.

Para entender, chegou ao Brasil no último final de semana a primeira remessa com cerca de 750 mil doses da vacina contra a dengue que será disponibilizada pelo SUS. O lote faz parte de um total de 1,3 milhão de doses da vacina fornecidas pela farmacêutica Takeda sem cobrança ao Ministério da Saúde.

Uma segunda remessa, com 570 mil doses, tem previsão para ser entregue em fevereiro. Além dessas, o Ministério da Saúde adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024 - 5,2 milhões de doses - que, de acordo com a previsão informada pela empresa, serão entregues ao longo do ano, até novembro.

Diante da capacidade limitada de fabricação de doses da vacina, apenas 3,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas em 2024, já que o imunizante precisa de duas doses, com intervalo mínimo de três meses. As vacinas serão destinadas a regiões de saúde com municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas nos últimos meses.

Como Votuporanga não atingiu os 100 mil moradores ainda, levando em consideração os dados oficiais do último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade então não está dentre os municípios a receber doses ainda neste ano. A Secretaria da Saúde, no entanto, busca reverter este quadro levando em consideração o cenário atípico do município, que foi o primeiro a identificar casos de Dengue do tipo 3 depois de mais de 15 anos.

“Nós temos feito um trabalho junto ao Ministério da Saúde para tentar mostrar que nós somos um município prioritário. Somos um município sentinela, por sermos o primeiro no estado a identificar o DEN3, e isso, em termos de saúde pública, é algo muito positivo, pois significa que nós estamos em alerta, fazendo o nosso trabalho e monitorando as pessoas, de forma que conseguimos detectar de forma precoce a circulação do vírus. Temos tentado mostrar tudo isso e solicitamos as vacinas, fazendo a nossa parte”, disse Ivonete Félix, secretária da Saúde, em entrevista à Cidade FM.