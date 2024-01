Iniciativa é da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga e todos podem participar por meio da internet

publicado em 23/01/2024

A expectativa é que a consulta pública resulte em propostas concretas que possam ser implementadas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Com o intuito de promover a participação ativa da comunidade na construção de políticas públicas voltadas para pessoas com necessidades especiais, a Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga disponibiliza um espaço online onde os cidadãos podem contribuir com ideias e sugestões para melhorar a inclusão e qualidade de vida das pessoas com deficiência.

O canal de participação está hospedado no site oficial da Prefeitura de Votuporanga e consiste em uma enquete com a pergunta: "na sua opinião, o que devemos implantar ou realizar no município para pessoas com deficiência?”. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Direitos Humanos, em conjunto com o Setor de Proteção a Pessoas com Deficiência e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD).

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destacou a importância do debate sobre a inclusão na atual gestão. “O debate sobre a inclusão das pessoas com deficiência na administração do prefeito Jorge Seba tem se qualificado, em grande medida, buscando políticas públicas que valorizem a pessoa como cidadã, respeitando suas características e especificidades. Que todos possam contribuir com ideias e sugestões, para construirmos juntos uma cidade cada vez melhor", afirmou.

Segundo Emerson, o convite à população para participar do processo de formulação de políticas públicas inclusivas reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência e a participação democrática. Os cidadãos interessados podem acessar o site da Prefeitura de Votuporanga e compartilhar suas ideias.

A expectativa é que a consulta pública resulte em propostas concretas que possam ser implementadas para aprimorar a qualidade de vida e a inclusão de pessoas com deficiência em Votuporanga.

