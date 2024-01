Dra. Virginia de Madeira Carvalho, médica oftalmologista do SanSaúde, dá dicas para garantir o bem-estar dos seus olhos durante esse período

publicado em 16/01/2024

Dra. Virginia de Madeira Carvalho falou sobre doenças mais comuns na estação e como prevenir (Foto: Divulgação)

Com a chegada do verão, é crucial prestar uma atenção especial à saúde ocular, uma vez que diversas condições podem surgir devido às atividades típicas desta estação. Dra. Virginia de Madeira Carvalho, médica oftalmologista do SanSaúde, dá dicas para garantir o bem-estar dos seus olhos durante esse período.

Conjuntivites: Proteção em Aglomerações

A Dra. Virginia destaca que as conjuntivites, especialmente as infecciosas, são mais comuns durante o verão, associadas a aglomerações em festas e parques aquáticos. “Os sintomas incluem olhos vermelhos, fotofobia, dores, secreção e até baixa visual. Recomenda-se evitar o contato próximo em aglomerações e, em caso de sintomas, procurar atendimento médico imediatamente”, disse.

Irritação por Praia e Piscina

A exposição excessiva à praia, água salgada do mar e piscinas pode causar irritação e inflamação ocular. Dra. Virginia aconselha a não abrir os olhos ao mergulhar, utilizar óculos de natação e, após o mergulho, aplicar colírios lubrificantes refrigerados para aliviar a sensação de olho vermelho e inflamação.

Uma queixa muito comum é cair areia nos olhos. A recomendação é lavar os olhos com água.

Pterígio: Prevenção com Óculos e Proteção Solar

O avanço da conjuntiva sobre a córnea, conhecido como pterígio, é comum no verão devido à exposição solar excessiva. A especialista sugere o uso de óculos solares, chapéus, bonés e colírios lubrificantes como medidas preventivas.

Cuidados Gerais e Prevenção:

- Evite passar as mãos nos olhos para prevenir a transmissão de conjuntivite infecciosa e possíveis lesões na córnea.

- Abstenha-se de compartilhar objetos pessoais, como toalhas e maquiagens, para evitar a propagação de infecções oculares.

- Se você usa lentes de contato, evite colocá-las em contato com água de piscina ou do mar, pois isso pode agravar problemas oculares.

Ceratites

Dra. Virginia alerta para o risco de ceratites, que podem evoluir para úlceras infecciosas de difícil tratamento. Usuários de lentes de contato devem evitar usá-las em situações de olho vermelho. Caso haja sintomas persistentes, é fundamental procurar um oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.