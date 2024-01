A primeira bebê de 2024, nasceu na Santa Casa de Votuporanga no primeiro dia do ano, às 1h44, trazendo consigo alegria e esperança para seus pais

publicado em 02/01/2024

Liz Melero nasceu com 3.320 quilos e 49 centímetros, esbanjando saúde e vitalidade (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Fernanda Cipriano

O ano novo trouxe não apenas a virada das folhas do calendário, mas também a chegada da primeira criança a nascer em Votuporanga. Liz Cobachi Melero, a primeira bebê de 2024, nasceu na Santa Casa de Votuporanga no primeiro dia do ano, às 1h44, trazendo consigo alegria e esperança para seus pais e toda a região.

O parto, conduzido pela médica Gabriela Lima, foi realizado por meio de cesárea, para assegurar que a mãe, Inaye Caroline Jardim Cobachi, e a pequena Liz estivessem bem. A equipe médica e de enfermagem da Santa Casa desempenhou um papel importante, ao garantir um ambiente acolhedor e seguro para a chegada da mais nova integrante da comunidade.

Liz Melero nasceu com 3.320 quilos e 49 centímetros, esbanjando saúde e vitalidade. A família, composta pelos pais Inaye Caroline Jardim Cobachi e João Marcelo Furlan Melero, moradores de Santa Fé do Sul, está radiante com a chegada da pequena, que torna o início de 2024 ainda mais especial.

Os pais expressaram sua felicidade e emoção ao compartilhar esse momento em suas vidas. “Liz trouxe uma nova luz para nossa família. Estamos muito felizes e agradecidos pela chegada dela em um momento tão significativo”, Inaye Caroline Jardim Cobachi destacou.