Shirlei Dias Ferreira da Silva, moradora do bairro São Cosme, na zona Leste da cidade, morreu às 00h40 de quarta-feira (3)

publicado em 05/01/2024

Shirlei Dias Ferreira da Silva, que morava no bairro São Cosme, morreu (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

O ano mal começou e Votuporanga já registrou a primeira morte em decorrência da dengue, pelo menos é o que aponta a família de Shirlei Dias Ferreira da Silva, de 71 anos, moradora do bairro São Cosme, na zona Leste da cidade, que morreu às 00h40 de quarta-feira (3), na Santa Casa local. A Secretaria Municipal da Saúde investiga o caso.

Em entrevista exclusiva ao jornal A Cidade, João Alves da Silva, 74 anos, viúvo de Shirlei, contou que sua esposa morreu em decorrência da dengue. Ele informou que há cerca de duas semanas ela fez o exame que deu positivo para dengue, porém seguiu sem grandes sintomas.

No entanto, no primeiro dia do ano, ela se sentiu mal, então foi internada na Santa Casa por volta das 17h. “Ela estava com falta de ar, ficou com dificuldade para se alimentar, estava muito fraca”, relatou o marido.

No dia seguinte, terça-feira (2), próximo das 23h30, Shirlei foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde não resistiu e morreu às 00h40 de quarta-feira (3). Na certidão de óbito, consta “choque, arritmia e hipertensão arterial sistêmica" como causa da morte.

Além do esposo, Shirlei deixou os filhos Valter Dias da Silva e Valdirene Dias da Silva. O corpo foi sepultado às 17h do mesmo dia, no Cemitério Municipal.

Ao jornal A Cidade, o viúvo João fez um apelo. “Espero que as autoridades fiquem de olho nessa situação da dengue, que é uma doença muito grave. O carro que espalha veneno passou aqui, e mesmo assim minha esposa teve a infelicidade de pegar a doença”, disse. Ele contou ainda que perto de onde mora há uma casa abandonada, com objetos velhos e que provavelmente acumula lixo e água parada. “É importante que as autoridades fiscalizem”, acrescentou.

Secretaria da Saúde investiga o caso

O jornal A Cidade entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde sobre o caso de Shirlei Dias Ferreira da Silva. De acordo com o Departamento de Vigilância da Secretaria Municipal da Saúde, a paciente apresentou sintomas iniciais dia 10 de dezembro de 2023 e o exame de sorologia foi feito no dia 18 do mesmo mês, resultando positivo. “No entanto, passado o período de vinte dias dos sintomas, o médico atesta um óbito por outras causas e não devido à dengue e o caso segue sob investigação pela Secretaria da Saúde”, informou a pasta.

DENV3

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, confirmou o registro de mais três casos de DENV3 (variante rara com sintomas mais graves da dengue), totalizando oito casos.

Desde a confirmação do primeiro caso de DENV3 (sorotipo 3 do vírus da Dengue) em Votuporanga, a Secretaria da Saúde vem reforçando que não é possível falar da gravidade do sorotipo só pelas manifestações clínicas. Afinal, qualquer um dos sorotipos do vírus da Dengue pode causar infecções assintomáticas, leves, graves ou óbitos.

Apesar disso, os dados mostram que os sorotipos 2 e 3 são considerados mais virulentos. “Qualquer um dos sorotipos pode causar dengue grave na primeira infecção, porém, na maior parte das vezes, os casos graves acontecem na segunda ou terceira infecção”, explicou a secretária Ivonete Félix.