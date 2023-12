Ele apresentou uma demanda crucial para a área da saúde no município de Votuporanga

publicado em 08/12/2023

O vereador Nilton Santiago se reuniu com o deputado estadual Helinho Zanatta e pediu R$ 300 mil para o setor de saúde (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Nilton Santiago (MDB) esteve em audiência nesta semana na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde se reuniu com o deputado estadual Helinho Zanatta (PSD). Ele apresentou uma demanda crucial para a área da saúde no município de Votuporanga.

Durante esse encontro, o vereador protocolou um ofício solicitando recursos por meio de emenda parlamentar no valor de R$300 mil. Esses recursos têm como destino a Secretaria Municipal de Saúde, especificamente para a área da Vigilância Ambiental, visando o controle de pragas urbanas, como a dengue e o escorpião.

Santiago, que é biólogo e faz parte da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, enfatizou que esse montante será essencial para investimentos em projetos destinados ao controle dessas pragas. Ele salientou a relevância desse apoio, especialmente considerando o atual cenário enfrentado por Votuporanga, com o aumento significativo nos registros de dengue.

"Com certeza um recurso importante para a saúde pública do município e o prefeito Jorge Seba terá mais essa ajuda do Governo para combater essas doenças". destacou Santiago.

Durante a audiência, o vereador frisou a necessidade de mais investimentos na área da saúde, especialmente no enfrentamento dessas pragas urbanas, apontando a importância desses recursos adicionais para aprimorar as medidas de prevenção e controle.