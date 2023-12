O médico compartilhou sua emoção ao retornar a Fernandópolis, após uma semana de testes, ao destacar a sensação única de estar novamente em pé

publicado em 21/12/2023

Flávio Benez participou de uma semana de treinamento com o primeiro modelo de exoesqueleto que chegou ao Brasil (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Dr. Flávio Benez, médico fernandopolense e diretor técnico da Unidade do Lucy Montoro de Fernandópolis, participou de uma semana de treinamento com o primeiro modelo de exoesqueleto que chegou ao Brasil.

Desde um acidente doméstico que o deixou tetraplégico em 2014, o Dr. Flávio Benez teve sua primeira oportunidade de ficar de pé, caminhar e realizar agachamentos com o auxílio do inovador equipamento. O médico compartilhou sua emoção ao retornar a Fernandópolis, após uma semana de testes, ao destacar a sensação única de estar novamente em pé.

"Foi uma experiência sensacional, muita emoção ao ficar de pé", relatou o médico, que dividiu essa conquista com a senadora Mara Gabrilli. A iniciativa faz parte de um amplo programa de pesquisa que busca o aprimoramento da tecnologia para beneficiar pacientes que necessitam de reabilitação física.

O teste foi conduzido com o Atalante, um equipamento francês pioneiro no Brasil. Dr. Flávio Benez ressaltou que a próxima etapa envolverá a avaliação de modelos coreanos e chineses. A escolha do exoesqueleto ideal será cuidadosamente feita, para atender da melhor forma possível as necessidades específicas da Unidade do Lucy Montoro em Fernandópolis.

Em maio deste ano, durante as comemorações do aniversário da Rede Lucy Montoro, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a inclusão de Fernandópolis na pesquisa científica com o exoesqueleto. Essa iniciativa coloca a cidade na vanguarda da tecnologia e da medicina, abrindo portas para avanços significativos na reabilitação de pacientes com mobilidade reduzida.

O exoesqueleto é um simulador de marcha revolucionário, permitindo que pessoas com dificuldade de locomoção, sequelas de AVC, lesões encefálicas, paraplegia e tetraplegia possam ficar de pé e caminhar por até 60 minutos. Os benefícios do tratamento incluem melhorias na função cardiorrespiratória, vascular e tônus muscular, contribuindo significativamente para a reabilitação dos pacientes.