Foram cinco dias de muito aprendizado e conhecimento técnico

publicado em 29/12/2023

Joyce Zuqueto (a quinta da esquerda para a direita) esteve em São José do Rio Preto para se aprofundar em entrevista familiar e enucleação de córneas (Foto: Santa Casa)

Fim de ano e a Santa Casa de Votuporanga não para de buscar conhecimento. Tudo para garantir melhoria dos atendimentos para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista, com qualidade e humanização.

A enfermeira clínica, Joyce Zuqueto, participou de uma capacitação sobre captação de órgãos, em São José do Rio Preto. Os focos foram: entrevista familiar e enucleação de córneas. Foram cinco dias de muito aprendizado e conhecimento técnico.

Com a formação, Joyce passa a integrar a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Instituição. A CIHDOTT é uma Comissão Intra-hospitalar formada por equipe multiprofissional da área de saúde, que tem a finalidade de organizar, no âmbito da instituição, rotinas e protocolos que possibilitem o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes.

A Comissão está vinculada à Equipe da OPO-SJRP (Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base) que promove a ligação com a rede Nacional de Transplantes. Na Santa Casa de Votuporanga, o grupo é composto por 10 participantes. Em caso de óbito na Instituição, após avaliação da equipe médica sobre morte encefálica e possibilidade de doação de órgãos, a equipe da CIHDOTT realiza entrevista com a família para saber se há vontade expressa de doação.

O serviço da Comissão Intra-Hospitalar oferece a chance de doar os órgãos e multiplicar o gesto, colaborando no ato da doação e também insere o Hospital no sistema nacional de transplante.

Processo de doação

O processo de Doação/Transplantes é complexo e composto por uma série de etapas sequenciais que visam garantir a segurança e transparência do mesmo.

Após criteriosa etapa de exames e avaliações, preconizados pelo Conselho Federal de Medicina, através da resolução N.° 2173/2017, é efetuado o diagnóstico de morte encefálica. Confirmada a morte encefálica, os familiares são informados sobre o óbito do paciente e uma equipe especializada e treinada, presta apoio emocional à família e oferece a possibilidade de doação de órgãos e tecidos.

Com o consentimento familiar, procede-se a retirada dos órgãos e tecidos doados, realizada por equipes treinadas e habilitadas pelo Sistema Nacional de Transplantes / Ministério da Saúde.

A Central Estadual de Transplantes (CET) é responsável pela distribuição dos órgãos e tecidos para transplantes entre os pacientes previamente inscritos, por meio de um programa informatizado do Ministério da Saúde (Sistema de Gerenciamento de Lista).

Desejo de doar