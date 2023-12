Desde sua inauguração, o AME Votuporanga tem desempenhado um papel crucial na oferta de atendimentos médicos especializados

publicado em 07/12/2023

O AME de Votuporanga comemora hoje seus 16 anos de atividade, com um marco de mais de 6,1 milhões de atendimentos Foto: Santa Casa

Franclin Duarte

Pioneiro em todo o Estado de São Paulo, o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Votuporanga celebra hoje 16 anos de atividades. Gerenciado pela Santa Casa local e pela Secretaria de Estado da Saúde a unidade chega a mais um aniversário de implantação com uma marca de mais de 6,1 milhões de atendimentos já realizados.

Desde sua inauguração, o AME Votuporanga tem desempenhado um papel crucial na oferta de atendimentos médicos especializados, tornando-se um ponto de referência na região. A unidade já realizou 6.195.939 atendimentos.

Somente em 2023, até novembro, foram 304.065 atendimentos, evidenciando a contínua demanda por serviços de saúde especializados na região. Tudo isso graças à uma equipe dedicada de 194 colaboradores e 86 médicos. Esses profissionais desempenham um papel essencial na prestação de cuidados médicos especializados, garantindo a qualidade e a eficácia da assistência.

O Ambulatório atende Votuporanga e uma extensa lista de municípios vizinhos. A lista inclui Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil, Votuporanga, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Guarani d'Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, São João das Duas Pontes, São João do Iracema e Turmalina.

Conquistas

Ao longo desses 16 anos, o AME Votuporanga construiu uma sólida reputação como um centro de excelência em cuidados médicos especializados, proporcionando à comunidade local acesso a serviços de saúde de alta qualidade. O comprometimento contínuo com a melhoria e a expansão dos serviços destaca a importância do AME Votuporanga como uma instituição vital para a saúde e o bem-estar da região.

No decorrer de sua trajetória, não faltam conquistas. Em julho de 2016, o Ambulatório conquistou Certificação em Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas em atendimentos ambulatoriais de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos. Em 2019 e 2022 obteve a Recertificação com a versão atualizada ISO 9001:2015 (pela Fundação Vanzolini), com validade até 2025.

Coroando toda gestão séria, de qualidade e comprometida com a segurança do paciente o AME-Votuporanga, gerenciado pela OSS Santa Casa de Votuporanga, também conquistou em 2017, a Acreditação ONA – Organização Nacional de Acreditação - Nível 1 de Segurança. Em 2019 e 2022 o Ambulatório foi recertificado e Acreditado Nível 3 – Excelência em Gestão, cuja a certificação foi mantida (válida até 2025).