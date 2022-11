O médico de Família e Comunidade do SanSaúde, Dr. Ernesto Hoffmann. Ele explicou sobre as patologias

publicado em 04/11/2022

Médico de Família e Comunidade do SanSaúde, Dr. Ernesto Hoffmann, explicou mais sobre as patologias (Foto: Santa Casa)

Coriza, congestão nasal, tosse e espirros. São todos sintomas da gripe, mas que também podem indicar rinite alérgica. Com as alterações na temperatura, todas essas respostas do sistema imunológico se tornam comuns, o problema é identificar de qual doença se trata.

De acordo com a Organização Mundial da Alergia (WAO, na sigla em inglês), cerca de 30% a 40% da população mundial sofre com rinite alérgica. Sem contar com a gripe, que afeta milhões de pessoas todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pensando nisso, conversamos com o médico de Família e Comunidade do SanSaúde, Dr. Ernesto Hoffmann. Ele explicou sobre as patologias.

Rinite alérgica

A rinite é uma inflamação na mucosa do nariz após ocorrer uma exposição a algum tipo de alérgeno, como ácaros, pelos de animais, insetos, pólen e bolores. Atinge cerca de 25% das crianças. “O contato com alérgenos leva à liberação de “substâncias” que induzem os sinais clássicos de uma rinite, como espirros, coceira no nariz e na garganta, coriza e obstrução nasal”, explicou.

Gripe

A gripe, por sua vez, é uma doença infecciosa, cujo agente etiológico é o vírus Influenza. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga.

Dr. Ernesto destacou ainda que, enquanto a rinite é uma doença com curso benigno, enquanto que a gripe pode ter evolução desfavorável em grupos de risco, com chances inclusive de ser fatal.

Transmissão

O médico disse ainda que a gripe é causada pela exposição ao vírus Influenza, que pode ser disperso pelo ar em gotículas a partir da respiração, espirros e tosse de pessoas infectadas. “Já a rinite alérgica, como o próprio nome diz, é causada por uma reação da própria pessoa a certos agentes, chamados alérgenos, que podem ser de vários tipos, mas classicamente incluem o pólen, ácaros e mofo”, complementou.

Como identificar

Uma boa maneira de se identificar a diferença entre gripe e rinite é observar a cor da secreção nasal. Pessoas que sofrem de rinite costumam apresentar um muco de cor transparente, que não indica uma infecção viral. No caso de quem está gripado, é comum produzir uma secreção de cor esverdeada ou amarelada.

Dicas para afastar os problemas

Existem alguns cuidados que podemos adotar para evitar alergias e melhorar a qualidade de vida que desfrutamos apesar desse desconforto. Confira nossas dicas:

- Identifique alérgenos através de exames e evite-os em sua rotina;

- Informe colegas e familiares sobre alergias conhecidas;

- Siga o tratamento contra alergias de acordo com a prescrição médica;

- Evite ambientes pouco ventilados;

- Em situações de clima seco, faça uso de umidificadores de ar.

Tratamentos

Para saber o tratamento ideal para seu problema, é imprescindível consultar um médico. Dessa forma, lhe será orientado o que melhor cabe ao seu caso.

Ainda assim, no caso de sintomas leves, algumas dicas podem ajudar:

- Repouso constante

- Beber muita água