Estão aptos a receberem o reforço quem está nesta faixa etária e que já recebeu a terceira dose há, pelo menos, quatro meses

publicado em 25/06/2022

O município receberá um estoque com mais doses do imunizante para avançar no calendário de vacinação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A partir desta segunda-feira (27), pessoas com 40 anos ou mais começam a ser vacinadas com a quarta dose da vacina contra a Covid-19, em Votuporanga. Isso porque o município receberá um estoque com mais doses do imunizante para avançar no calendário de vacinação. Estão aptos a receberem o reforço quem está nesta faixa etária e que já recebeu a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Na quinta-feira (23), devido ao estoque baixo de vacinas, a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga decidiu adiar o início da aplicação da 4ª dose do imunizante contra a Covid-19 em pessoas com 40 anos ou mais. O reforço vacinal para o novo público foi autorizado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (20), mas até então a Pasta não enviou as doses necessárias para isso.

5ª dose

Nesta semana Votuporanga começou a aplicar a quinta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais com alto grau de imunossupressão. O imunizante está disponível nas dez unidades de saúde reservadas para o público adulto.

Para a aplicação, é necessário apresentar documento de identificação, comprovante de vacinação físico ou digital e um comprovante da condição de risco. A comprovação da imunossupressão pode ser feita por meio de receitas médicas ou relatórios, físicos ou digitais, com carimbo do médico e emitidos há menos de dois anos.