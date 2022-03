Além da morte, mais 33 casos da doença constaram no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira (03)

publicado em 03/03/2022

Total de casos diagnosticados no município desde o início da pandemia subiu para 26.945, enquanto o de mortes aumentou para 487 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA primeira morte causada pela Covid-19 a ser registrada em março em Votuporanga constou no Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira (03). A vítima, segundo o informe, foi uma idosa, de 89 anos, que tinha comorbidades. O jornalnão conseguiu entrar em contato com a família da vítima para divulgar sua nota de falecimento.Além disso, mais 33 casos de Covid constaram no boletim, de forma que o total de casos diagnosticados no município desde o início da pandemia subiu para 26.945, enquanto o de mortes aumentou para 487. Os dados também apontam que Votuporanga está com 273 casos ativos da doença (5,2% a menos que o registrado na quarta-feira, 02).O boletim também mostra que o número de moradores com Covid e hospitalizados aumentou para nove, enquanto o de internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) continua sendo quatro, pelo terceiro dia consecutivo. Na ala Covid da Santa Casa, um paciente continua internado na enfermaria, enquanto outros cinco continuam na UTI e um teve alta.Já em relação aos casos suspeitos no município, que aguardam os resultados dos testes, o número caiu para 3.247, assim como o de casos com sintomas leves, que diminuiu para 832.O “vacinômetro” revela que mais 388 doses do imunizante contra a doença foram aplicadas no município. Dessas, 43 foram primeiras doses, 108 foram segundas doses e as demais 237 foram doses de reforço.Assim, o município totaliza 217.311 doses aplicadas: 87.303 primeiras doses, 82.747 segundas doses e 47.261 doses de reforço.