Campanha de imunização da Secretaria da Saúde também realizará plantão na quarta e no sábado; atendimento segue nos consultórios municipais durante a semana toda

publicado em 07/03/2022

A imunização segue de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde, mas com horários e locais específicos para cada público (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Durante o evento "Prefeitura #Conectadaàmulher", que será realizado pelo Fundo Social para celebrar o Dia Internacional da Mulher nesta terça-feira (08) na Concha Acústica, a Secretaria da Saúde oportunizará o momento para levar a esse público e a todos os demais a partir dos cinco anos de idade, a campanha de vacinação contra a Covid-19, das 9h ao meio dia.Além do atendimento especial na Concha, a prestação de serviço também realizará plantão no posto montado no salão do Assary na quarta-feira (09) e sábado (12). No meio da semana, o horário será das 8h às 20h, mas para crianças de cinco a 11 anos, será a partir das 16h; já no sábado, o plantão unificado para todos os públicos que precisam completar ou iniciar o esquema vacinal, estará disponível das 8h às 16h.A imunização segue de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde, mas com horários e locais específicos para cada público.Crianças de 5 a 11 podem ser vacinadas na Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos Pesciotto" (ao lado da Secretaria da Saúde) e nos Consultórios Municipais "Dr. Jonas Pires Correa" (Pozzobon); "Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior" (Cecap II); e "Dr. Gumercindo Hernandes Morales" (São João), a partir das 8h até às 16h.A população com 12 anos ou mais poderá ser vacinada das 8h às 16h, nas unidades "Dr. Joel Pereira dos Santos" (Colinas); "Dr. João Carlos Botelho de Miranda" (Carobeiras); "Dr. Ruy Pedroso" (Palmeiras); e "Carmem Martin Maria Morettin", no Paineiras. O Assary continuará vacinando este público acima de 12 anos de segunda a sexta-feira, no entanto, entre 8h e 15 horas.