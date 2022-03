Sintomas mais comuns são tosse por mais de duas semanas, febre baixa e vespertina (ao final da tarde), cansaço, fadiga, perda de peso e suor noturno

No dia 24 de março comemora-se o Dia de Combate à Tuberculose. Em Votuporanga, as unidades de saúde estão realizando a busca ativa de pacientes sintomáticos, que apresentem tosse há mais de 2 semanas, perda de peso, febre vespertina para realizar o teste. A ação foi determinada pelo CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado de São Paulo e segue até o dia 28 de março.O intuito é alertar a população sobre o tratamento da doença e intensificar as orientações de prevenção, controle e redução do surgimento de novos casos em todo o mundo. Atualmente, seis pacientes estão em tratamento contra a tuberculose no município e, em 2021, foram 24 casos.A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo Bacilo de Koch e afeta em geral os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas do corpo. A transmissão ocorre pelo ar, quando a pessoa doente tosse, fala ou espirra. Os sintomas mais comuns são tosse por mais de duas semanas com produção de grande quantidade de secreção, febre baixa e vespertina (ao final da tarde), cansaço, fadiga perda de peso e suor noturno.O paciente é diagnosticado com tuberculose, após a realização de exames como o Teste Tuberculínico (PPD), baciloscopia (escarro), Raio-X de Tórax e pela apresentação dos sinais clínicos, observados por meio de um Critério Clínico Epidemiológico.A doença tem cura é o tratamento é ofertado gratuitamente pela rede municipal de saúde. Se realizado corretamente, em 15 dias, o paciente deixa de transmitir a doença, no entanto, o tratamento tem duração mínima de seis meses e deve ser feito até o fim. Todo processo é mantido em sigilo pelos profissionais envolvidos, assim que o paciente é diagnosticado com tuberculose. O acompanhamento é realizado nas unidades de saúde, supervisionado rigorosamente por uma equipe multiprofissional de saúde por 6 meses ininterruptos, mesmo com o cessar dos sintomas antes deste período. A ingestão dos medicamentos é diária e monitorada por meio do Tratamento Diretamente Observado (Todo), podendo ser administrados na própria unidade de saúde ou até mesmo na residência.