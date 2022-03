Nova turma terá início no dia 31 deste mês à noite; interessados devem entrar em contato com o plano

publicado em 03/03/2022

O SanSaúde quer auxiliar o usuário a largar de vez o vício, com o projeto “Grupo de Abandono ao Tabagismo” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No Brasil, ele representa mais de 160 mil mortes anuais, uma média de 443 óbitos por dia. No mundo, é responsável por mais de oito milhões de falecimentos. Estamos falando do tabagismo, fator de risco relacionado ao desenvolvimento de aproximadamente 50 doenças, entre elas vários tipos de câncer, patologias do aparelho respiratório, como enfisema pulmonar, e cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial e acidente vascular cerebral.

O SanSaúde quer auxiliar o usuário a largar de vez o vício, com o projeto “Grupo de Abandono ao Tabagismo”. Depois do êxito do ano passado, com participantes deixando o cigarro e ganhando saúde, uma nova turma terá início no próximo mês.

As reuniões presenciais começam no dia 31 deste mês, a partir das 19h, na sede do plano. O médico da Família e da Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, e a enfermeira de família do programa de Atenção Primária à Saúde do SanSaúde, Sandra Baracat, intermediam os encontros.

A metodologia utilizada é a sugerida pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). Baseado em estudos científicos, o formato se mostrou uma das maneiras que mais traz resultado para o abandono do tabaco.

Dr. Ernesto deu detalhes da iniciativa. “As reuniões são às quintas-feiras, com duração de 1h30. A ideia é a construção de um grupo bastante unido, cooperativo e organizado. Mesclamos estratégias motivacionais com explicações médicas sobre o tabagismo. Analisando caso a caso, são prescritas medicações para auxílio ao abandono do vício conforme a necessidade de cada participante”, disse.

Ao todo, serão sete encontros. Os quatro primeiros são semanais. Depois, dois se tornam quinzenais e o último é mensal.

Entre os objetivos: “Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde”; “Como são os primeiros dias sem o hábito”; “Como vencer os obstáculos para permanecer sem cigarro”; “Benefícios obtidos após largar o vício”; “Orientações sobre medicamentos de auxílio no abandono ao tabagismo”; “Suporte emocional e retirada de dúvidas”; “Apoio ao paciente” e “Preparo para manutenção da vida sem o tabaco após o fim do tratamento”.

O médico falou das expectativas. “É a melhor possível. Consideramos que sempre o primeiro grupo é o mais difícil, pois não deixa de ser uma estratégia nova para os usuários da operadora. Depois de nossa primeira edição, exitosa pelos resultados, aceitação e pelo feedback positivo que recebemos, esperamos ajudar mais pessoas a abandonar o tabaco e a sustentar esta nova realidade, com mais saúde e disposição”, frisou.

A gestora do plano, Luana Romano, destacou a importância de prosseguir com a ação. “Implantamos esse projeto para atendimento e assistência de qualidade aos beneficiários consumidores de derivados do tabaco, de forma muito humanizada e pautada na assistência do indivíduo. E uma das maneiras de auxiliar este público é compartilhar experiências, com todo acompanhamento de profissionais”, complementou.

Inscrição