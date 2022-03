A nutricionista clínica e esportiva, Yeda Nunes, também orientou quem exagera nos comes e bebes durante datas comemorativas

publicado em 17/03/2022

A nutricionista Yeda Nunes trouxe dicas importantes para os leitores do A Cidade que evitam carnes vermelhas no período da Quaresma (Foto: Arquivo pessoal)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brDurante o período quaresmal muitas pessoas mudam os hábitos alimentares devido penitências ou por questões religiosas. Elas retiram do cardápio o consumo de carne vermelha, substituindo por carnes brancas, legumes e verduras. Em entrevista exclusiva para o, a nutricionista, Yeda Nunes, deu dicas e orientações para as pessoas que decidiram evitar o consumo de carne nesta época do ano.Especialista em nutrição clínica e esportiva, a profissional afirma que a carne vermelha possui potencial de uma proteína mais difícil de digerir, então a diminuição do consumo desse alimento pode fazer bem à saúde, já que causa uma desinflamação no organismo.“A dieta anti-inflamatória é esta, ficar sem carne vermelha em excesso. Outros alimentos podem substituir essa fonte de proteína, como o frango orgânico ou caipira, peixes que são excelentes fontes de ômega 3 ou então os ovos, que também são uma boa opção”, destacou.Para tornar as refeições saborosas e não sentir tanta falta da carne vermelha, as pessoas devem ter opções que agradem ao paladar, por isso, a variedade de alimentos é importante. Outra orientação de Yeda é a proteína vegetal como grãos, vegetais e leguminosas. “Outra dica é o consumo de feijões, soja, lentilha e até mesmo grãos de bico. Essas substituições fazem bem para o nosso corpo”, destaca.Comer bem e ter uma rotina saudável, é primordial para garantir uma qualidade de vida, isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral, através de uma boa alimentação é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico.Na oportunidade, a nutricionista deu dicas para aqueles que exageram nos comes e bebes durante as datas comemorativas. Ela ressalta que nunca é tarde para iniciar uma rotina de dieta saudável, a prioridade precisa ser alimentos leves e que ajudem na desintoxicação do organismo.“O primeiro ponto é pensar na hidratação, geralmente quando abusamos da bebida alcoólica nós acabamos ficando com um inchaço, ou seja, retendo líquido, então nesses casos, é importante ter uma boa hidratação, tomar bastante água. O cálculo para saber a quantidade exata de água para beber é 35 ml e multiplica pelo kg de peso corporal, assim você terá o resultado certinho e se hidrate conforme sua massa corporal”, salientou Yeda.Nos dias do feriado, a escolha por alimentos industrializados, como embutidos, doces calóricos, conservas, bebida alcoólica, acaba sendo mais recorrente. No entanto, segundo a profissional, nunca é tarde para voltar ou adquirir práticas alimentares saudáveis.“É a hora de começar a comer comida de verdade: frutas, legumes ou verduras, aproveitar o “start “e iniciar os bons hábitos alimentares e fazer atividades físicas. Depois do exagero, não adiantar fazer exercícios físicos intensos; começa com um aeróbico, atividades com baixa intensidades, outras dicas que eu gosto são os chás, que auxiliam na retenção de líquidos, um chá de carqueja faz bem ao fígado por exemplo e ajuda o organismo a fazer o processo de detox novamente”