publicado em 02/03/2022

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta quarta-feira (02) revelou que mais 50 casos de Covid-19 foram diagnosticados no município. O número é 117% maior que o registrado pelo informe na terça-feira (1º), quando 23 casos foram diagnosticados na cidade.Apesar do salto considerável, os dados do boletim mostraram que o município não registrou novas mortes causadas pela Covid. Assim, o total de mortes pela doença registradas em Votuporanga, desde o início da pandemia, continua sendo 486, enquanto o de casos diagnosticados subiu para 26.911. O informe também traz que o município está com 288 casos ativos da doença (2% mais que o total registrado na terça).O boletim também mostra que o número de moradores com Covid e hospitalizados caiu para oito, enquanto o de internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) continua sendo quatro. Na ala Covid da Santa Casa, um paciente deu entrada na enfermaria, enquanto outros quatro continuam na UTI.Já em relação aos casos suspeitos no município, que aguardam os resultados dos testes, o número caiu para 3.264, assim como o de casos com sintomas leves, que diminuiu para 846.O “vacinômetro” revela que mais 287 doses do imunizante contra a doença foram aplicadas no município. Foi a segunda vez consecutiva que o total de doses aplicadas foi menor que o registrado no dia anterior. Ainda segundo os dados, 37 foram primeiras doses (curiosamente, pela segunda vez consecutiva), 98 foram segundas doses e as demais 152 foram doses de reforço.Assim, o município totaliza 216.923 doses aplicadas: 87.260 primeiras doses, 82.639 segundas doses e 47.024 doses de reforço.