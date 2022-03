O atendimento será feito até as 16h, no Assary Clube de Campo, para todas as idades e públicos

publicado em 05/03/2022

O atendimento será feito até as 16h, no Assary Clube de Campo, para todas as idades e públicos de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, programou para hoje mais um plantão de vacinação contra a Covid-19. O atendimento será feito das 8h até às 16h, no Assary Clube de Campo, para todas as idades e públicos.O objetivo da ação, segundo a Prefeitura, é oferecer mais uma oportunidade para que as pessoas que trabalham ao longo da semana possam se imunizar ou levar seus filhos para receberem a vacina.No caso das crianças de cinco a 11 anos, serão oferecidas tanto as primeiras doses, para os que ainda não se vacinaram, como a segunda dose, para quem já está no prazo. Os pais ou responsáveis devem estar presentes e assinarem o termo de assentimento, além de levarem os documentos pessoais.Também serão aplicadas as primeiras, segundas ou terceiras doses em pessoas com 12 anos ou mais. Para os menores de idade, é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis e apresentar o termo de assentimento, já para os demais basta apresentar os documentos pessoais.