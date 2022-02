Número de hospitalizados e internados em UTI com a doença continua igual

publicado em 14/02/2022

Agora, Votuporanga totaliza 480 mortes pela doença e 26.059 casos diagnosticados (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga começou esta semana com mais 109 casos de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (14). No informe, também constou mais uma morte causada pela doença.A vítima foi um idoso de 78 anos, com comorbidades. O jornalnão conseguiu contato com a família do idoso, para divulgar sua nota de falecimento.A reportagem também apurou que a senhora Etelvina Rodrigues Munhoz Pelissari, de 76 anos, foi outra vítima da Covid. Ela morreu na sexta-feira (11), mas seu falecimento não constou no informe do dia nem no desta segunda. A aposentada morava no bairro Marão e deixa o esposo Geraldo Pelissari, além dos filhos Sandra Mara, Mariela Cristina e Gilson Itamar. Seu corpo foi sepultado na tarde de sábado (13), no cemitério Jardim das Flores.Agora, Votuporanga totaliza 480 mortes pela doença e 26.059 casos diagnosticados, desde o início da pandemia. Os dados também mostram que o município está com 690 casos ativos da doença, uma queda de 22,38% em relação à última sexta.Também constou no boletim que tanto o número de moradores com Covid que estão hospitalizados tanto o de internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) continuam iguais. Já na Ala Covid da Santa Casa, o cenário mudou durante o fim de semana: seis pacientes tiveram alta, de forma que nove estão confirmados com a doença e internados na enfermaria (um a mais que na última sexta), enquanto seis estão na UTI (mesmo número da última sexta).Em relação ao número de casos suspeitos, que aguardam os resultados dos testes, este subiu para 3.534, enquanto o de pessoas com sintomas não graves da doença, que permanecem em monitoramento domiciliar, caiu para 1.422.O município aplicou mais 936 doses do imunizante contra a Covid, segundo o “vacinômetro”. Dessas, 162 foram primeiras doses, 53 foram segundas doses e 721 foram doses adicionais.Assim, o município totaliza 211.108 doses aplicadas: 86.606 primeiras doses, 81.118 segundas doses e 43.384 doses adicionais.