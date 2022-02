Exames de raio-x são realizados 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriado; ultrassonografia atenderá demanda através de agendamento

publicado em 07/02/2022

O aparelho de raio-x atenderá a demanda do pronto-atendimento 24 horas por dia (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Já está em funcionamento a Sala de Exames de Imagem, inaugurada no sábado (5/2), no Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”. No local, a população de Votuporanga será atendida por meio da realização de exames de raio-x, 24 horas por dia, e também de ultrassonografia, através de agendamento. A melhoria estava prevista no programa de governo do prefeito Jorge Seba, que tinha como proposta, modernizar o Hospital do Pozzobon, equipando-o com raio-x assim como já era realizado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Participaram do ato inaugural o prefeito Jorge Seba, acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter; o deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari; representando a Câmara Municipal, o vereador Valdecir Lio, que também estava junto dos vereadores Jura, Jezebel, Djalma e Sueli Friosi; o ex-prefeito Atílio Pozzobon; o presidente do Rotary Club de Votuporanga, Romualdo Castelhone; o provedor da Santa Casa Roberto Biazi; e a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix.O aparelho de raio-x atenderá a demanda do pronto-atendimento 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriado, e também os pacientes agendados pelas unidades de saúde. A conquista deste aparelho se deve a uma parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Santa Casa.Já o aparelho de ultrassonografia estava em funcionamento no Consultório Municipal “Daniele Cristine Lamana”, no Parque das Nações, e foi transferido para a nova Sala de Exames de Imagem para ampliar os atendimentos. Duas vezes por semana, pacientes encaminhados pelas unidades de saúde realizarão exame na nova unidade. O equipamento foi doado pelo Rotary Club de Votuporanga, com recursos financeiros dos Distritos Rotários 4480, com sede em São José do Rio Preto; 4470 - Noroeste Paulista e Mato Grosso do Sul; Distrito 4851, da Argentina; e Rotary Club de Taichung Tatum, Taipei-Taiwan.“Temos aqui uma demonstração clara e inequívoca de união da cidade em torno da Saúde. Agradeço ao Rotary Club de Votuporanga pela doação do aparelho de ultrassom que estava lá na unidade do Parque das Nações e resolvemos trazer pra cá como forma de gestão. Esse hospital recebe toda a população da região norte, calculada em cerca de 35 mil pessoas. Aqui é um local que oferece melhores condições para abrigar esse aparelho que terá uma capacidade maior de atendimento. E sobre o raio-x, temos que agradecer em especial à Santa Casa, que nos cedeu esse aparelho. Ao deputado Carlão, nossa gratidão por sempre trazer recursos e melhorias para Votuporanga, no intermédio com o Governo do Estado. E ao Dr. Atílio Pozzobon, quero dizer que enquanto gestor, iremos valorizar cada vez mais esse hospital. Nosso agradecimento à sua atitude inicial de ter colocado essa primeira pedra e vamos seguir fortalecendo nosso hospital”, disse o prefeito Jorge Seba, durante seu discurso na inauguração.