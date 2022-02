Cerimônia neste sábado (5) marcou a entrega do novo espaço de diagnósticos por imagens, que já está em funcionamento

publicado em 05/02/2022

Novo espaço foi inaugurado na manhã deste sábado (5) no Pozzobon (Foto: A Cidade)

Da redação

Uma cerimônia realizada na manhã deste sábado (5) marcou a inauguração de uma sala de diagnósticos por imagens no Mini-Hospital do Pozzobon. Já em funcionamento, o novo espaço possibilita a realização de exames de Raio-X e Ultrassonografia na unidade, uma das reivindicações mais antigas dos moradores da zona Norte de Votuporanga.

O evento foi comandado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e seu vice cabo Valter (MDB). Juntos eles receberam o presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), representantes e o presidente Rotary Club Votuporanga, Romualdo Castelhone, (responsável pela doação do aparelho de Ultrassom), o provedor da Santa Casa, Carlos Roberto de Biazi, e vereadores.

“A sensação é de dever cumprido. Um compromisso que a gente faz com a população, devemos nos esforçar ao máximo para cumprir e eu prometi, quando ainda candidato, que faria e agora tenho a alegria de colocar esse serviço à disposição dos moradores da zona Norte”, disse o prefeito.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, além da demanda do pronto atendimento 24 horas por dia, os aparelhos também serão utilizados para desafogar a fila de exames que partem das unidades de saúde, agilizando o atendimento da população.

“Nós sabíamos da necessidade desse serviço a trabalhamos muito para que ele pudesse ser disponibilizado. O Raio-X vai atender os pacientes 24 horas, da mesma forma que funciona na UPA, vai nos auxiliar nos agendamentos também da demanda laboratorial. É uma promessa que está sendo cumprida e que agora vamos trabalhar para manter um atendimento de qualidade”, completou a secretária.

Romualdo Castelhone, por sua vez, parabenizou a Prefeitura pelo trabalho e enalteceu a ação Rotary Club Votuporanga na doação do aparelho de ultrassom que ajudará muitas famílias.

“Para nós é uma imensa satisfação. O atendimento que vai se prestar com esse aparelho é excepcional. A doação desse aparelho não ocorreu na atual gestão do Rotary, mas sim na gestão do presidente Edivam [Munhos Sanches] e o prefeito muito sabiamente o alocou aqui no Mini-Hospital, onde ele poderá ser muito bem utilizado em benefício da população”, destacou.

Já o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, destacou a união de forças em Votuporanga que tem gerado, em seu ponto de vista, muitos benefícios para a população.