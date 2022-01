Rodrigo Ribeiro Fuza, falou em entrevista ao jornal A Cidade, sobre o diagnóstico e tratamento da compulsão em games

publicado em 27/01/2022

Conforme Rodrigo Fuza, em primeiro lugar, é necessário ficar atento aos sinais que o corpo e a mente dão em relação ao vício (Foto: Arquivo Pessoal)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brDesde de 2018, a OMS (Organização Mundial da Saúde) reconhece o vício em jogos eletrônicos como um transtorno de saúde mental, mas a classificação internacional de doenças para o uso abusivo de games, somente entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano. O médico psiquiatra, Rodrigo Ribeiro Fuza, falou em entrevista ao jornalsobre o diagnóstico e tratamento da compulsão em jogos eletrônicos.Rodrigo é especialista em psiquiatria clínica e segundo ele, a compulsão é determinada pela frequência, intensidade e o tempo que os indivíduos passam utilizando o videogame. Além disso, algumas pessoas possuem maiores tendências em desenvolver o vício do que outras."Toda criança fica compulsiva de uma maneira muito mais fácil. No início ela acha aquilo legal, conforme o tempo passa, a criança vai deixando de fazer outras coisas e toda sua atenção é voltada apenas aquilo. Quando ficamos adultos, vamos conseguindo separar melhor as coisas, mas quando somos novos, temos maior tendência em se 'lambuzar' mais daquilo que gosta", explicou ele.A nova norma abre caminhos para ajudar a combater o problema, pois emite um sinal de alerta à população. Conforme Fuza, em primeiro lugar, é necessário ficar atento a alguns sinais que o corpo e a mente dão em relação ao vício."Pacientes que estão passando por compulsão sabem que aquilo faz mal, mas não conseguem parar e se não estiver fazendo, aquilo fica na cabeça a todo momento. É o que a maioria das pessoas atualmente sentem em relação ao celular. Por exemplo, a pessoa sai de casa, coloca a mão no bolso e não sente o aparelho, é como se um pedaço de você tivesse ficado para trás", destacou.Uma das principais características do vício, são os prejuízos nas relações interpessoais e os efeitos fisiológicos que ele causa, essa condição é denominada como 'abstinência'. Os efeitos no corpo humano variam desde a diminuição no sono ou irritação quando o paciente fica longe do jogo até crises de ansiedades ou sintomas de depressão.Assim como os casos de dependência química ou outros tipos de vícios, a abstinência em jogos eletrônicos provoca a sensação de perda de liberdade, já que o indivíduo joga porque sente necessidade, mesmo sabendo que a ação irá prejudicar sua vida social, familiar e profissional.“A pessoa sabe que aquilo é errado, mas ficar sem causa até mal-estar físico, como: dores de cabeça, agitação e nervosismo. A pessoa sabe que precisa sair dessa condição, fazer outras coisas do seu interesse, mas se sente presa e não consegue, quando ela tenta parar, pode aparecer sintomas físicos como de ansiedade e depressão, a compulsão leva a outras questões mentais”, afirmou o psiquiatra.De acordo com o médico, quando o paciente tenta deixar o vício, o incômodo é imenso e o sentimento de tédio se aflora, como o comportamento de dependência está associado ao prazer, dificilmente o jogador irá relatar os sintomas, por isso, é importante que os familiares se atentem as atitudes do paciente, que depois de muito tempo, a tendência é a pessoa não se divertir mais jogando, ela ainda só executa a atividade, porque não consegue ficar sem e se sente mal.“A pessoa, principalmente se for criança, exagera em algo que ela gosta e cabe aos pais colocar limite. No caso dos adultos, o ideal é se concentrar em outras atividades, a gente pode jogar o jogo que quiser, mas tem que ter equilíbrio, com certeza, pandemia fez o vício em games aumentar, então nós estamos vivendo uma epidemia de compulsões”, disse o especialista.Caracterizar o vício em jogos eletrônicos como doença é estabelecer critérios para que os médicos consigam decidir a melhor forma de tratamento para a condição. A ajuda psicológica e medicamentosa pode aliviar as sensações de mal-estar que tendem a aparecer, segundo o médico, o tratamento não é fácil e exige disciplina do paciente. “Vai ter que sofrer um pouquinho para deixar a compulsão”, disse.Quem sofre desse mal, é recomendável procurar ajuda profissional, tanto a psicoterapia quanto a psiquiatria. Rodrigo é especialista no assunto e realiza consultas com horário marcado através do telefone (17) 98117-2329.