Com a abertura de mais de 700 vagas pelo Prouni (Programa Universidade Para Todos), a instituição oferece bolsas de estudo

publicado em 20/01/2024

Com a abertura de mais de 700 vagas pelo Prouni, a instituição oferece bolsas de estudo (Foto: Divulgação / UB)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Universidade Brasil está proporcionando uma oportunidade única para estudantes que sonham em ingressar no ensino superior. Com a abertura de mais de 700 vagas pelo Prouni (Programa Universidade Para Todos), a instituição oferece bolsas de estudo, tanto integrais quanto parciais (50% do valor da mensalidade), em diversos cursos de graduação.Destaque para o campus Fernandópolis, que disponibiliza 25 vagas de bolsas integrais e mais 50 bolsas parciais (50% da mensalidade) para o curso de Medicina. No total, são 345 vagas via Prouni nesse campus, abrangendo áreas como Agronomia, Direito, Enfermagem, Medicina Veterinária, Odontologia e Psicologia.No campus Descalvado, a Universidade Brasil oferece 118 bolsas, enquanto o campus da capital paulista, localizado em Itaquera, apresenta 241 vagas distribuídas em nove cursos diferentes.Existem duas modalidades de financiamento disponíveis para os candidatos. A Bolsa Integral destina-se a estudantes que comprovem renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Já a Bolsa Parcial de 50% é destinada a estudantes com renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três salários mínimos.As inscrições para o Prouni 2024 estarão abertas no período de 29/01 a 01/02, e os interessados podem se inscrever através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Prouni): (https://acessounico.mec.gov.br/prouni).Os requisitos para participação incluem ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem (2022 ou 2023) com pontuação mínima de 450 pontos de média nas notas das cinco provas. Além disso, o candidato não pode ter zerado na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro.O processo de inscrição é conduzido através da conta do gov.br. Os candidatos devem inserir e confirmar seus dados cadastrais, responder ao questionário sobre raça/cor, deficiência e escolaridade, informar detalhes sobre seu grupo familiar e a renda. Na etapa final, basta selecionar o curso desejado na UB e confirmar a inscrição.