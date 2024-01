A festividade, organizada pela Paróquia Santa Rita de Cássia, é aguardada com grande expectativa pela comunidade, especialmente pelos devotos da zona rural

publicado em 23/01/2024

A festividade, organizada pela Paróquia Santa Rita de Cássia, é aguardada com grande expectativa pela comunidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

No próximo domingo (28), Fernandópolis se prepara para celebrar a 59ª edição de uma das festas mais tradicionais da região, em homenagem a São Sebastião, padroeiro protetor dos animais, contra a peste, a fome e a guerra. A festividade, organizada pela Paróquia Santa Rita de Cássia, é aguardada com grande expectativa pela comunidade, especialmente pelos devotos da zona rural.

O Dia de São Sebastião, comemorado em 20 de janeiro, é marcado por uma programação diversificada que envolve a fé, a cultura e as tradições locais. A festa, que não ocorreu no ano passado devido à pandemia, retorna com força total neste ano, reunindo os moradores em um dia de celebração e confraternização.

A programação tem início às 8 horas da manhã com uma missa em louvor a São Sebastião na Igreja Matriz. Em seguida, a Praça da Aparecida será o ponto de partida para a tradicional cavalgada de cavaleiros, que percorrerá a Avenida Expedicionários até chegar ao Recanto do Tamburi. No local, está prevista a benção dos animais e a distribuição do sal bento.