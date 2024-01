O evento que marca os 48 anos da instituição que abrange 49 municípios do Noroeste Paulista, aconteceu ontem pela manhã no Teatro Municipal de Fernandópolis e foi comandada pelo Tenente Coronel PM Mário Luciano Siconeli, anfitrião da festa

publicado em 19/01/2024

Fernanda Cipriano

Uma cerimônia de Solenidade marcou o aniversário do 16º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior). O evento que marca os 48 anos da instituição que abrange 49 municípios do Noroeste Paulista, aconteceu ontem pela manhã no Teatro Municipal de Fernandópolis e foi comandada pelo Tenente Coronel PM Mário Luciano Siconeli, anfitrião da festa.

A solenidade recebeu autoridades políticas de Fernandópolis, inclusive, o prefeito André Pessuto e também autoridades policiais como o Coronel PM Fabio Rogério Candido, comandante do CPI-5(Comando de Policiamento do Interior 5), de São José do Rio Preto. Sempre marcada pelo desempenho das equipes durante o ano e os aperfeiçoamentos buscados pelas equipes.

A Unidade, que abrange 49 municípios do Noroeste Paulista, possui extensão territorial de 12.610 quilômetros quadrados, e pertence ao CPI-5, com sede em São José do Rio Preto. Atualmente é comandada pelo Tenente Coronel PM Mário Luciano Siconeli e possui 5 Companhias subordinadas com sedes em Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Santa Fé do Sul e Cardoso.