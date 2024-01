A tradicional festa de peão regional está marcada para acontecer nos dias 29 de fevereiro, 1º e 2 de março em Sebastianópolis do Sul

publicado em 17/01/2024

O aguardado Sebas Rodeo Festival está confirmado em 2024 para animar e celebrar o aniversário da cidade vizinha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O aguardado Sebas Rodeo Festival está confirmado em 2024 para animar e celebrar em grande estilo o aniversário de Sebastianópolis do Sul. O evento, que já se tornou uma tradição na região, promete três noites de música, animação e diversão para todos os presentes.

As festividades terão início na quinta-feira (29), com a presença da renomada dupla Jads e Jadson. A dupla sertaneja, conhecida por suas letras marcantes e apresentações envolventes, promete abrir o Sebas Rodeo Festival com muita energia e entusiasmo.

Na sexta-feira (1), será a vez de Maiara e Maraisa subirem ao palco, encantando o público com seu talento e carisma. As irmãs, que conquistaram o cenário musical nacional, prometem uma noite memorável para todos os fãs presentes.

O sábado (2), reserva um show especial com a presença da consagrada dupla Rio Negro e Solimões. Com uma carreira repleta de sucessos, a dupla promete fechar o Sebas Rodeo Festival com chave de ouro.

Os ingressos já estão à venda, com diversas opções para que todos possam aproveitar a festa. O Camarote Avulso oferece uma experiência única, enquanto a Pista garante uma oportunidade para todos celebrarem juntos, com opções de valores acessíveis para cada noite.