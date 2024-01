Com um total de 21 vagas disponíveis, distribuídas em oito programas especializados, a oportunidade é destinada a médicos recém-formados

publicado em 17/01/2024

Fernanda Cipriano

A Santa Casa Fernandópolis lançou um edital para o processo seletivo de residência médica. Com um total de 21 vagas disponíveis, distribuídas em oito programas especializados, a oportunidade é destinada a médicos recém-formados.

Os programas oferecidos abrangem diversas especialidades. As vagas estão distribuídas nos programas de Ortopedia e Traumatologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Geral da Família e Comunidade, e Pediatria.

O processo seletivo, composto por duas fases, está marcado para iniciar em 18 de fevereiro. A primeira fase, pela manhã, consistirá em uma prova objetiva de múltipla escolha, com peso 9, avaliando os conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação em Medicina. A segunda fase, à tarde, com peso 1, incluirá a análise curricular e a arguição do currículo.

As inscrições para participar desse processo seletivo estarão abertas a partir das 7h do dia 29 de janeiro e se encerrarão às 17h do dia 14 de fevereiro de 2024. Os interessados devem consultar atentamente o edital disponível no site da Santa Casa na guia "Hospital de Ensino > Residência Médica" (www.santacasafernandopolis.com.br/coreme) para garantir que atendem aos requisitos necessários.