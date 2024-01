Sanitários, padrão de energia, muros e mais: obra visa proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais do Instituto Médico Legal

publicado em 19/01/2024

A Prefeitura de Fernandópolis está empenhada em proporcionar um ambiente mais moderno e funcional para os profissionais (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O IML (Instituto Médico Legal) de Fernandópolis está passando por um processo de reforma geral que visa aprimorar suas instalações. Com um investimento de R$ 224 mil, provenientes dos cofres municipais, a Prefeitura de Fernandópolis está empenhada em proporcionar um ambiente mais moderno e funcional para os profissionais que atuam no local.

A reforma, conduzida pela empresa Studio GHS Engenharia, vencedora do processo de licitação, abrange diversos aspectos estruturais do prédio. Entre as melhorias destacadas pela prefeitura, estão a reformulação dos sanitários, a substituição do padrão de energia, a construção de novos muros e a instalação de um portão de entrada basculante. Além disso, a pintura completa do edifício está inclusa no projeto, proporcionando um visual renovado.

A iniciativa também contempla aspectos fundamentais para o bom funcionamento do Instituto Médico Legal. A câmara frigorífica será ampliada, visando o adequado acondicionamento de corpos, e a instalação de aparelhos de ar condicionado visa proporcionar um ambiente mais adequado e confortável para os profissionais que desempenham suas funções no IML.

Segundo a Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura, essas melhorias têm o propósito de beneficiar diretamente todos os profissionais que trabalham no IML. Condições de trabalho mais adequadas não apenas promovem a eficiência nas atividades desempenhadas, mas também garantem um ambiente menos insalubre e mais digno para os servidores.