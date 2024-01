A Secretaria Municipal de Saúde de Riolândia anunciou uma ação de combate à dengue que mobilizará toda a população

publicado em 24/01/2024

O município se prepara para enfrentar um possível surto da doença, e a colaboração ativa de cada morador é importante (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Com a previsão de uma epidemia de dengue pelo Ministério da Saúde este ano, as autoridades de saúde de Riolândia estão tomando medidas preventivas para conter a propagação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O mutirão, que se estenderá por diferentes áreas da cidade, visa eliminar possíveis criadouros do mosquito, reduzindo significativamente os riscos de infestação.

A participação da comunidade é crucial para o êxito dessa iniciativa. A Secretaria de Saúde solicita a colaboração de todos os moradores, pedindo que coloquem nas calçadas materiais e objetos que não estão mais em uso. Essa prática facilitará o trabalho das equipes de combate à dengue, que poderão identificar e eliminar potenciais focos de reprodução do mosquito.

A coleta de materiais sem uso incluirá recipientes que possam acumular água, como pneus velhos, garrafas, latas, potes, e outros objetos que possam se tornar criadouros do Aedes aegypti. A mobilização da população é fundamental para garantir que nenhum possível foco seja deixado de lado.

A dengue é uma doença séria e pode causar complicações graves. O trabalho preventivo é a maneira mais eficaz de evitar a propagação do vírus, e a conscientização da população desempenha um papel crucial nesse processo.