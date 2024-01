O evento foi conduzido pelo prefeito Toninho Santana e pelo vice Mário Fidioca

publicado em 22/01/2024

Fernanda Cipriano

O dia 19 de janeiro ficará marcado como uma data de conquistas para Riolândia, não apenas por ser o aniversário do saudoso prefeito Antônio Gonçalves, mas agora, também, como o dia da inauguração da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) “Marcos Ferreira de Souza”. O evento foi conduzido pelo prefeito Toninho Santana e pelo vice Mário Fidioca.

A nova UBS, que atenderá aos bairros próximos à Escola Clarinda, representa um avanço significativo na oferta de serviços de saúde à população. O prefeito Toninho Santana destacou a importância da iniciativa e como a unidade contribuirá para um atendimento mais humanizado, estabelecendo uma maior proximidade entre os profissionais de saúde e a comunidade.

"A nova UBS irá atender aos bairros próximos à Escola Clarinda, trazendo um atendimento mais humanizado e aproximando os profissionais da saúde da população. É um passo significativo para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à nossa comunidade", afirmou a Secretária Municipal de Saúde, Célia Pugas.