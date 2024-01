A Prefeitura Municipal de Parisi anunciou oficialmente a programação especial para a comemoração do 31º Aniversário da cidade

publicado em 10/01/2024

A população e todos da região são convidados a participar desse evento em Parisi (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura Municipal de Parisi anunciou oficialmente a programação especial para a comemoração do 31º Aniversário da cidade e a 41ª Festa de São Sebastião, que prometem agitar os dias 19, 20 e 21 de janeiro. A população e todos da região são convidados a participar desse evento.

O mês de janeiro é marcado por duas importantes celebrações em Parisi: o aniversário do município e as festividades em homenagem a São Sebastião. Para celebrar essas datas significativas, a prefeitura organizou uma programação especial repleta de atividades e atrações para toda a família.

As festividades terão início na sexta-feira (19) com o corte do bolo, às 19h, um show de Mercury e Camargo às 21h e também Rafa e Nando às 22h30. No sábado (20), acontecerá o ato cívico às 8h, no Paço Municipal; Apresentação da Orquestra de Sopros e Percussão de Pereira Barreto e o show de Gian e Giovani, às 22h30.

No domingo (21), para fechar a festança em Parisi, acontecerá uma missa às 8h, o desfile e benção dos animais às 11h e um show com Bonde do Barão e Dj Thiaguinho, das 13h às 19h.