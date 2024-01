Os interessados devem estar regularmente matriculados nos cursos de Pedagogia ou Licenciaturas em Educação

publicado em 09/01/2024

A oportunidade visa proporcionar aos estudantes a chance de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O município de Parisi está abrindo as portas para estudantes de Pedagogia e Licenciaturas na área da Educação, oferecendo duas vagas de estágio para aqueles que desejam ganhar experiência prática em um ambiente educacional dinâmico e enriquecedor.

A oportunidade visa proporcionar aos estudantes a chance de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, contribuindo para seu desenvolvimento profissional enquanto colaboram ativamente para o aprimoramento do sistema educacional local.

Os interessados devem estar regularmente matriculados nos cursos de Pedagogia ou Licenciaturas em Educação. A Prefeitura de Parisi busca estudantes comprometidos, proativos e apaixonados pela área educacional.