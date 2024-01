Foram investidos R$ 1,5 milhão no recapeamento da cidade vizinha, uma conquista que contou com o apoio do ex-Deputado Federal, Coronel Tadeu

publicado em 18/01/2024

A obra só foi possível, graças a recursos federais conquistados com a ajuda do ex-deputado federal, Coronel Tadeu (Foto: Divulgação/Prefeitura de Nhandeara)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Nhandeara está prestes a concluir e realizar a entrega do recapeamento das ruas que foi iniciado na cidade há alguns anos. A obra só foi possível, graças a recursos federais conquistados com a ajuda do ex-deputado federal, Coronel Tadeu. Cerca de R$ 1,5 milhão foi investido no programa de recapeamento.

De acordo com o divulgado nas redes sociais da Administração Municipal, um encontro entre o prefeito Zé do Carneiro, o vice-prefeito Indalécio Ayub, o vereador Ismael Soares e o próprio ex-deputado federal aconteceu na cidade para a verificação do trabalho realizado pela prefeitura.

"Nós estamos mostrando para vocês a finalização desse projeto, que moveu R$ 1,5 milhão. Estamos aqui próximo a Câmara dos Vereadores, com exemplo de duas ruas recapeadas. Esse é um compromisso que eu assumi com Ismael Soares, Indalécio e Zé Carneiro, para fazer melhorias nessa cidade. Fazia tempo que não chegava recursos federais aqui", disse o ex-deputado.

Coronel Tadeu também reconheceu a importância da obra para a comunidade nhandearana e segundo o prefeito Zé do Carneiro, a colaboração dele foi decisiva para a concretização desse projeto que, agora concluído, impactará positivamente a mobilidade urbana, o aspecto visual da cidade e, consequentemente, a qualidade de vida de todos os munícipes.

“É uma satisfação poder o receber aqui, mais uma vez, na nossa cidade. Esse recurso de mais de R$1 milhão é uma melhoria para nosso asfalto, a população de Nhandeara agradece”, completou o prefeito de Nhandeara.