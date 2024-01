As escolas beneficiadas são o Cemei Albertina Rosa, Cemei João Pereira Zequinha, Emef Pedro Malavazzi e Cemei Clívia Pereira Machado

publicado em 09/01/2024

As escolas beneficiadas são o Cemei Albertina Rosa, Cemei João Pereira Zequinha, Emef Pedro Malavazzi e Cemei Clívia Pereira Machado (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Fernandópolis anunciou um significativo investimento de R$ 4,2 milhões em reformas, ampliações e melhorias em quatro instituições de ensino do município. As escolas beneficiadas são o Cemei Albertina Rosa, Cemei João Pereira Zequinha, Emef Pedro Malavazzi e Cemei Clívia Pereira Machado.

No Cemei Albertina Rosa, as obras compreendem a substituição completa do piso, construção de uma nova cozinha, lavanderia e dispensa, ampliação do refeitório, substituição de parte da cobertura, reforma dos sanitários e a criação de uma sala de amamentação. Este conjunto de melhorias representa um investimento de quase R$ 900 mil.

Já no Cemei João Pereira Zequinha, foram construídos novos sanitários infantis masculino e feminino, uma sala multimídia com banheiro, sala dos professores e lavanderia. A escola também passou por substituição da cobertura, pintura geral e reforma completa da cozinha, totalizando um investimento de quase R$ 800 mil.

Na Emef Pedro Malavazzi, está em andamento a substituição completa da cobertura escolar, construção de novas salas de aula, vestiário para merendeiras, sala de informática, ampliação da cozinha, cobertura na rampa de acessibilidade e adequação do sistema de proteção contra incêndio. O investimento nessa escola ultrapassa os R$ 1,2 milhões.

O Cemei Clívia Pereira Machado também está recebendo melhorias substanciais, incluindo duas novas salas de secretarias, construção de oito novas salas de aula, sanitários masculino e feminino, copa e depósito para professores, sala de refrigeração, ampliação do pátio coberto e construção de área com grama sintética para atividades ao ar livre. Este conjunto de melhorias representa um investimento superior a R$ 1,3 milhões.