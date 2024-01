As vagas são destinadas a profissionais de nível superior que desejam contribuir para a área educacional do município

publicado em 18/01/2024

A Prefeitura de Fernandópolis anunciou a abertura de novas oportunidades de emprego (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Fernandópolis anunciou a abertura de novas oportunidades de emprego desta vez por meio de um processo seletivo para a formação de cadastro reserva. As vagas são destinadas a profissionais de nível superior que desejam contribuir para a área educacional do município.

Os cargos disponíveis são professor de Educação Básica - PEB I Ensino Fundamental, professor de Educação Básica Infantil - PEB I Infantil, professor de Educação Básica II – Arte, professor de Educação Básica II – Ciências professor de Educação Básica II - Educação Física, professor de Educação Básica II – Geografia, professor de Educação Básica II – História, professor de Educação Básica II – Inglês, professor de Educação Básica II – Matemática, professor de Educação Básica II – Português, professor de Educação Básica II - Educação Especial e intérprete de Libras.

A jornada de trabalho varia de 24 a 40 horas semanais, com remuneração que oscila entre R$ 3.466,11 e R$ 4.070,35.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 15 a 21 de janeiro de 2024, através do site da organizadora, com uma taxa de inscrição no valor de R$ 30,00. A empresa responsável pelo processo é a Alpha Concursos.