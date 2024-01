A festividade, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de janeiro, promete entretenimento para todos os gostos e idades

publicado em 16/01/2024

A abertura das comemorações se dará na sexta-feira (19), com um evento gospel (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O município de Cardoso está prestes a celebrar seus 87 anos de história e cultura com uma programação especial repleta de eventos para a comunidade local. A festividade, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de janeiro, promete entretenimento para todos os gostos e idades.

A abertura das comemorações se dará na sexta-feira (19), com um evento gospel. A programação terá início às 21h e se estenderá até a meia-noite. O destaque da noite será a pregação evangélica seguida de um show com o cantor Gabriel Junior, que proporcionará momentos de reflexão e celebração para a comunidade.

As atividades continuam no sábado (20), dia em que a cidade oficialmente completará 87 anos, com uma série de eventos para agradar a todos os públicos.

Às 13h, tem início o Campeonato de Futebol, para promover a competição e o espírito esportivo entre os participantes. O local escolhido para as disputas é a Lagoa Municipal, oferecendo um ambiente agradável para os espectadores.

Ao término do campeonato, a partir das 19h, a animação continua com um evento de Pagode na Lagoa Municipal, garantindo uma tarde descontraída e festiva para os presentes.

Já à noite, na Praça da Matriz, a partir das 21h, a festa continua com o Show Sertanejo, estrelado pela dupla Mercury e Camargo. O evento ainda contará com a animação do DJ+Percussion, prometendo uma noite animada até as 02h da madrugada.