Desde o início de sua trajetória como município, Parisi tem se destacado com o amadurecimento nos setores básicos

publicado em 20/01/2024

A cidade de Parisi comemora hoje 31 anos de emancipação política com muito progresso (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Parisi comemora hoje 31 anos de emancipação política, marcando um capítulo significativo em sua história de crescimento e progresso. O prefeito Oclair Bento compartilhou com o A Cidade suas reflexões sobre a trajetória em uma entrevista exclusiva e destacou as transformações e conquistas que moldaram o município.Oclair fala que a transição de distrito para município foi um marco crucial para a localidade. Ao se tornar município, Parisi viu sua população crescer de 1.100 para mais de 3 mil habitantes, experimentando não apenas um aumento demográfico, mas também uma notável melhoria na qualidade de vida.“Hoje, a Prefeitura de Parisi é a maior empregadora da cidade, proporcionando condições essenciais nos setores de saúde e educação, com investimentos que revertem diretamente para a sociedade. Postos de saúde, escolas de tempo integral, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e áreas de lazer são algumas das obras que enriquecem o cotidiano dos cidadãos”, disse o prefeito em entrevista.O presente mais significativo que Parisi ofereceu ao prefeito foi a oportunidade de liderar a cidade onde nasceu. Oclair Bento destaca projetos que ele dará de presente esse ano para a cidade, como o em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em São Paulo, que é o asfaltamento da via que liga Parisi a Álvares Florence, projeto que está prestes a ser aprovado.O futuro reserva ainda mais desenvolvimento para Parisi, com a construção de 50 novas casas e a negociação bem-sucedida de 200 unidades no programa Minha Casa Minha Vida, que foi revelada ontem para toda a população.A cidadeParisi celebra seus 31 anos de emancipação com uma grandiosa festa que se estende até amanhã. O município, que vive um dos melhores momentos de seu desenvolvimento e qualidade de vida, prepara-se para receber shows gratuitos e atrações para toda a família.As origens de Parisi remontam a 1930, quando duas fazendas, Parisi e Marco, deram início à sua história. Ao longo da Rua Dr. Fernando Costa, surgiram as vilas Parisi e Marco, formando a primeira aglomeração urbana.Em 1948, Parisi tornou-se distrito de Votuporanga, marcando o início de um crescimento que culminaria na emancipação em 1989, pelo esforço da Comissão Emancipadora do Distrito de Parisi. Hoje, com uma administração dedicada, Parisi celebra suas três décadas como município, consolidando-se como um exemplo de superação e prosperidade.